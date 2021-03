Conforme a los criterios de Saber más

El candidato presidencial Rafael López Aliaga anunció este jueves una alianza entre su partido, Renovación Popular, y el Frente Patriótico Democrático, un grupo de reservistas del Ejército liderado por el excongresista Virgilio Acuña.

“Estamos felices de recibir el respaldo del Frente Patriótico y de su líder Virgilio Acuña. Esta es una alianza que reivindica a los pueblos olvidados del Perú y a sus valerosos defensores”, dijo López Aliaga en Twitter.

Acuña lidera ese grupo desde que se alejó del Frente Patriótico Peruano, presidido por el líder etnocacerista Antauro Humala, quien cumple una condena de 19 años de prisión por el ‘andahuaylazo’.

“López Aliaga y yo coincidimos en la lucha contra la corrupción. Esa es la razón de nuestro apoyo”, dijo Acuña en diálogo con El Comercio.

El excongresista confirmó que está alejado de Humala desde el año pasado, pero aseguró que lo sigue considerando un preso político.

“Sí considero que Antauro Humala es un preso político porque en el año 2005 fue el primer ciudadano peruano que se levantó para luchar contra la corrupción. Es prácticamente el único que está preso por haberse levantado contra la corrupción”, dijo.

Pero en el 2011, Antauro Humala recibió una sentencia de la Corte Suprema de 19 años de cárcel por homicidio simple, secuestro agravado, arrebato de arma y rebelión en agravio del Estado y de un grupo de policías en la ciudad de Andahuaylas.

Ante la ola de cuestionamientos en las redes sociales por la alianza, el partido de López Aliaga emitió un comunicado en el que asegura que “esta alianza no incluye al asesino Antauro Humala. Renovación Popular de ninguna manera respalda a personas condenadas por crímenes contra policías desarmados y reducidos”.

Luego, desde Moquegua, López Aliaga señaló: “Rechazamos cualquier insinuación de acercamiento con un criminal que asesinó a valerosos policías indefensos”.

Sin embargo, entre los reservistas que se reunieron con el candidato algunos lucían polos con el nombre de Antauro Humala. La cita se realizó en el Cercado de Lima, al aire libre.

Ante ello, la abogada de Antauro Humala, Carmen Huidobro, aclaró que el Frente Patriótico Peruano y el etnocacerismo mantienen su alianza con Unión por el Perú, que postula a la presidencia a José Vega.

“Ese supuesto Frente Patriótico no son etnocaceristas. Acuña ya no pertenece al Frente Patriótico Peruano hace más de un año. El mayor Antauro y el Comité Ejecutivo Nacional lo apartaron porque no tenía consecuencia con los principios del partido”, dijo a El Comercio.

En opinión de Luis Benavente, experto en comunicación política, la alianza entre Renovación Popular y el Frente Patriótico Democrático “es una decisión táctica electoral para ampliar el espectro ideológico que respalda la candidatura de López Aliaga. [...] Le puede sumar en segmentos donde Renovación Popular no tiene posicionamiento”.

VIDEO RECOMENDADO: