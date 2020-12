Conforme a los criterios de Saber más

La primera vez que Susel Paredes Piqué postuló a un cargo de elección popular fue en el 2006, cuando intentó ser congresista por el Partido Socialista. No lo logró, pero el Perú conoció su nombre en el 2019 cuando, junto a George Forsyth, estuvo al mando de la lucha contra las mafias de Gamarra. Tras una alianza electoral entre Fuerza Ciudadana, movimiento al que pertenece, y el Partido Morado, la abogada activista por los derechos LGTBI tienta nuevamente el Congreso de la República como cabeza de lista por Lima del partido de Julio Guzmán.

— En el 2015 anunció que postularía al Congreso por el Frente Amplio. Luego se separó denunciando agresiones y dijo que iría con Daniel Urresti, por el Partido Nacionalista. Después, para las elecciones del 2020, se unió con Somos Perú, pero tampoco prosperó. Ahora va con el Partido Morado. ¿Tienen sentido las críticas de quienes sostienen que busca cascarones para postular?

La Constitución tiene como derecho fundamental la libre expresión de los pensamientos. Entonces, solo puedo saludar que la gente se exprese libremente.

— No está de acuerdo, entonces, en que es un oportunismo buscar un partido que está disponible...

Como te digo, las personas pueden pensar lo que deseen pensar, es un derecho constitucional.

— ¿Qué le garantiza que esta alianza con el Partido Morado sí va a ser exitosa?

Es que no es mi alianza. Es un acuerdo político entre Fuerza Ciudadana y el Partido Morado. Es una alianza entre dos instituciones políticas

— ¿Pero hasta dónde llega el acuerdo político entre Fuerza Ciudadana y el Partido Morado? ¿Es solo electoral o, en efecto, se tratará de una bancada unida en el Congreso?

Es un acuerdo político más allá de lo electoral. Vamos a ver cómo suceden los hechos, porque en la política no hay cosas definitivas. Yo no me muero por postular. Yo postulo y, si veo que hay cosas incorrectas o que no me parecen bien, yo me retiro. En este caso hay un acuerdo político y yo descartó la posibilidad de retirarme de esta postulación.

— ¿Se partirá la bancada una vez en el Congreso?

No puedo contestar esa pregunta. Es el futuro, y el futuro es incierto.

— En un momento usted estuvo considerada para integrar la plancha presidencial de Julio Guzmán, pero finalmente se le terminó poniendo como número 1 en lista al Congreso por Lima. ¿Qué pasó ahí?

No tengo conocimiento.

— ¿Solamente le informaron que no iba a ser así?

Así es.

— Tenemos un expresidente sentenciado y cinco con investigaciones fiscales en su contra. Muchos, en su momento, representaron el cambio, que es lo que justamente ofrece Julio Guzmán. ¿Usted pone las manos al fuego por él?

Yo no pongo las manos al fuego ni por mi madre.

— ¿Hay algún motivo por el que crea que Guzmán es menos riesgoso que los demás?

Yo lo que puedo decir es que el sistema inmunológico de la justicia peruana es bueno, y por eso tenemos presidentes presos. Eso es una buena noticia para mí, un presidente preso es una gran noticia. Quiere decir que no hay intocables.

— Usted es militante de izquierda. Y si bien el Partido Morado se define como de centro, muchos creen que en realidad es de izquierda. ¿Cómo lo ve usted?

Yo pertenezco a una institución política de centro izquierda, que es Fuerza Ciudadana. Fuerza Ciudadana tiene un acuerdo político con el Partido Morado, que encontramos que es un partido de centro. Para ampliar la posibilidad de una participación más institucional y democrática es que hemos hecho este acuerdo. Entonces, sí estamos apostando a que gane el Partido Morado de todas maneras.

— ¿Cuáles serían las tres principales propuestas que promovería desde el Congreso?

Primero, investigar a los golpistas y que los responsables de las muertes de Inti [Sotelo] y Bryan [Pintado] vayan presos, haciendo uso de la capacidad de fiscalización y control político que tienen los congresistas para que la democracia nunca más corra peligro.

— ¿Por golpistas se refiere a todos los congresistas que votaron a favor de la vacancia de Vizcarra?

Sí, los 105. Por eso no entiendo por qué Vizcarra va a postular con sus vacadores. Es una incongruencia completa. Me parece inconcebible que Vizcarra, que es un demócrata, postule con un candidato a la presidencia que viene del Apra y del fujimorismo. Entonces, no entiendo. Es una incongruencia. Es, desde el punto de vista político, inexplicable.

— ¿Cuáles serían, entonces, las otras dos propuestas?

La siguiente es que Lima Metropolitana es una región que, en mi opinión, necesita tener una representación más territorializada. Es decir, por ejemplo, que los ciudadanos y ciudadanas de Lima Norte tengan derecho a votar por su representante en Lima Norte, porque son muchos habitantes. Suma Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Ancón. Ellos deberían tener un representante en Lima Norte.

Lima Este también. Solo San Juan de Lurigancho tiene 1,117,000 habitantes. Estos ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a tener un representante que sea más cercano a ellos. Entonces, la representación debe territorializarse. Eso es muy importante.

Lo otro es que necesitamos un Congreso que no engañe a la gente con normas declarativas. Las normas declarativas no tienen utilidad. Declarar de interés nacional el pollo a la brasa, el ceviche, es una falta de respeto y estamos en una situación muy grave. Necesitamos legislar sobre lo que es urgente. El Partido Morado, por ejemplo, en este contexto de pandemia tiene dos puntos centrales, que son el tema de la salud y el del empleo. Tenemos un sistema de salud fragmentado, eso es un absurdo. Tiene que haber un sistema único de salud, un sistema único pero también universal. Entonces, eso tiene que reformar con leyes y tal vez reformas constitucionales.

De otro lado, la pandemia también ha generado más de 3,700,000 personas desempleadas. El sector turismo está destruido, son millones de personas que hace ocho meses no tienen ingresos. El bono que dio el señor Vizcarra fue un desastre de bono, fue una burla a la población. Miles de trabajadores de estos sectores parados, como son el Turismo y la Cultura, no han recibido la atención que se requería del Estado desde el día uno de la pandemia. Entonces, son dos grandes actividades, salud y trabajo, que yo no tengo duda de que, cuando Julio [Guzmán] sea presidente, nosotros vamos a tener que ayudar a sostener con la legislación.

— ¿Qué hay del matrimonio igualitario? Usted no solo es una reconocida activista por los derechos de la comunidad LGTBI, sino que su caso personal es emblemático en la lucha por el reconocimiento.

El matrimonio igualitario está en la agenda antes de que entre yo al Partido Morado, está desde enero. Y claro que voy a empujarlo, porque yo le he hecho un juicio del Estado.

— ¿Pero va a ser prioritario?

Hay varias personas que tenemos listo el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Tendremos que consensuarlo con la bancada, etc. Porque los no es que los congresistas proponen proyectos a título personal, sino que tienen que pasar por la bancada. La agenda parlamentaria Morada incluye el matrimonio igualitario, entonces eso ya está.

— La mayoría de partidos prefieren una postura ligeramente más conservadora, que es la de la unión civil.

No, porque es discriminatorio. ¿Tú te imaginas que ahora digan: “bueno, vamos a hacer una ley de unión civil para los pueblos indígenas o para los afro descendientes”? A mí no me van a hacer una ley especial porque yo no soy especial, soy una ciudadana como cualquiera. Lo que necesitamos es modificar el Código Civil para que [en el artículo sobre matrimonio] donde dice “un hombre y una mujer” diga “dos personas”. Y si no quieren, no hay problema, porque por eso es que yo he presentado un proceso judicial. En Estados Unidos [el matrimonio igualitario] se logró a través de una sentencia de la Corte Suprema. En los países donde se ha ganado por ley ha sido donde había una gran mayoría a favor: España, Argentina, Uruguay. Pero no hay problema si no es ahora, será más tarde. Pero de que eso va a venir, va a venir.

— Otro tema urgente en el Perú es la informalidad, algo contra lo que usted ha luchado desde La Victoria. ¿Qué medidas hacen falta para combatir la informalidad a nivel nacional desde el Congreso?

Modificar la Ley Orgánica de Municipalidades para incrementar las facultades que tienen las municipalidades en la promoción del empleo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debería llegar hasta cada distrito, pero no llega. Entonces, yo creo que las municipalidades, así como invierten en fiscalización, deben invertir en desarrollo económico. Porque con la mirada represiva con la que se ha estado tratando el problema liberas zonas de las personas que venden en la vía pública sin autorización, pero esas personas no se van evaporar. Entonces, a la par de la fiscalización, tiene que haber una unidad en las municipalidades para el desarrollo económico.

— Es difícil pensar en usted y no recordar el binomio Susel Paredes-George Forsyth en La Victoria. Ha sido su mano derecha. ¿Por qué va a las elecciones con Julio Guzmán y no con él?

Mira, yo sé lo que Guzmán quiere para el Perú, pero no tengo claro lo que Forsyth quiere para el Perú. Ha hablado de los jurados de las películas. A mí como actriz me gustan mucho las películas judiciales, pero creo que las propuestas para gobernar tienen que ser serias y basadas en la realidad del país. entonces si yo sí tengo claridad de lo que quiere Guzmán pero no tengo claridad de lo que quiere Forsyth.

— ¿No lo han conversado? ¿No trató de convocarla para que postule con él y explicarle sus planes?

No. Yo he trabajado con él desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Algunas veces hemos conversado sobre el país, pero no sobre un eventual plan de gobierno ni sobre que haría con determinados problemas del Estado.

— Porque habiendo sido tan cercanos, lo que uno esperaría es que conozca más o menos qué sus planes...

Bueno, yo he sido una funcionaria que ha trabajado en base a encargos que él me dio. Cuando me invita para trabajar con él, yo le pregunto: “alcalde, ¿usted qué desea?” Eso fue en octubre del 2018, y me dijo: “libérame Gamarra”. En mi mente sólo estaba liberar Gamarra, por eso es que pudimos hacerlo en marzo, porque yo llegué y empecé a trabajar en eso.

— Llama la atención este video en el que Guzmán anuncia el acuerdo con Fuerza Ciudadana. Aparecen él y usted en Gamarra. El reordenamiento de este emporio comercial es también el activo más importante de Forsyth. ¿Vamos a ver en su campaña algún elemento en contra de él, que lidera las encuestas?

Tú nunca me vas a oír hablar mal de Forsyth. Ni lo he hecho ni lo voy a hacer, porque él me ha dado el honor de servir a La Victoria y, como tal, yo le tengo ese agradecimiento. Además, no es mi estilo de hacer política. Nunca hecho política con ataques. Yo doy mi opinión política de las conductas políticas de las personas, nunca con ataques personales.

— ¿Cuál es su relación actual con Forsyth?

Ninguna, porque los dos estamos ocupados.

— ¿Cuándo conversaron por última vez?

El día que me fui [de la Municipalidad de La Victoria]. Creo que fue el mismo 31 de diciembre de 2019, cuando él y el consejo de regidores me entregaron una felicitación por mi trabajo comprometido para el distrito. Fue la última vez que lo vi.

— ¿Ya leyó su libro?

No, todavía no lo leo.

— ¿Cuál es su opinión sobre el manejo del paro agrario?

Como te dije al principio, es un derecho constitucional de las personas protestar, y eso es legítimo. Yo me he levantado como se produjo el golpe de [Manuel] Merino y Acción Popular. Yo he marchado con Julio [Guzmán], creo que fuimos los primeros políticos en llegar a la plaza San Martín. Pero sí estoy totalmente en contra del vandalismo. Golpear una ambulancia es un acto de vandalismo y tiene que sancionarse penalmente. El Partido Morado tiene un congresista que está cargo de tratar de llegar a una nueva ley agraria de consenso que logre complementar los derechos laborales de los trabajadores agrarios con el nivel de competitividad de las empresas. Ahora, también tenemos bancadas saboteadoras, bancadas que no quieren hacer nada para que el caos continúe y puedan tener el pretexto de vacar a la Mesa Directiva [del Congreso].

Por otro lado, hay una crisis de representatividad dentro de los propios trabajadores agrarios. Al anular a los sindicatos, lo que han hecho es impedir que existan interlocutores claros y válidos con quienes negociar. Entonces, los empresarios se encontraron ante una turba y no sabían con quién hablar. A los sindicatos no hay que verlos como adversarios, son maneras de organizar a los trabajadores, reconocer sus demandas de manera ordenada, legal, para poder conversar de manera civilizada.

Yo creo que está muy bien que exportemos, pero también necesitamos tener conciencia de que la desigualdad es el peor enemigo del progreso, y estas desigualdades son las que han generado este descontento y estos actos de violencia. La gente no es loca, la gente toma una carretera cuando está desesperada y ve que las cosas no cambian.

— ¿Qué le parece la manera en la que el Gobierno ha manejado tanto la compra de las vacunas contra el coronavirus como la información al respecto? Recién hace poco el presidente Francisco Sagasti ha tenido que aclarar que no tenemos ningún contrato de compra, ni vacunas a la vista en el horizonte cercano.

Creo que Vizcarra no nos dijo toda la verdad, y que también es cierto que había un Congreso que, cuando Vizcarra tenía que tener toda la concentración para poder hacer la negociación de las vacunas, estaba permanentemente obstruyendo. Pero me parece que faltó diligencia del gobierno de Vizcarra. Ahora el gobierno transitorio de emergencia que lidera el presidente Sagasti tendrá que resolverlo. Por lo menos ya sabemos cómo están las cosas, y el diagnóstico es el principio para avanzar. Ya sabemos en qué estamos, ya nadie nos va engañar.

