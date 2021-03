Conforme a los criterios de Saber más

El último estudio de El Comercio-Perú evidencia que el candidato presidencial Yonhy Lescano (Acción Popular) ha destronado a George Forsyth (Victoria Nacional) de las preferencias electorales, consolidando su ascenso de las últimas semanas a un expectante primer lugar a menos de un mes de las elecciones generales.

Lescano, quien fue congresista por casi 20 años, se ubica en marzo a la cabeza de la intención de voto en Lima con 13%, al igual que Rafael López Aliaga (Renovación Popular). En la pelea, con 12%, está George Forsyth (Victoria Nacional). En el norte, el excongresista, con 13%, disputa la simpatía ciudadana con el exalcalde de La Victoria, quien registra 12%. En el centro, alcanza 14%, siendo secundado por Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien llega a 9%.

Simulacro de votación, marzo 2021. (El Comercio-Ipsos Perú)

Donde más ventaja le saca a sus rivales es en el sur. El puneño de 62 años obtiene un mayoritario 28%, dejando en segundo lugar, muy detrás, a Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), quien tiene 10%. Solo en el oriente no lidera las preferencias.

El perfil del elector de Lescano, además, da cuenta de que se trata principalmente de varones de 43 a más años, del interior del país y de los sectores socioeconómicos C y E, aunque en los otros (A, B y D) disputa el mayor porcentaje de simpatías.

¿Qué factores le han permitido a Yonhy Lescano escalar y posicionarse en el primer lugar?

La marca personal

La politóloga Gabriela Camacho y la periodista y analista en temas políticos Mabel Huertas coinciden en que la marca personal del exparlamentario prima sobre otros factores en torno a él y sus contrincantes.

Considerando que es una campaña anormal, donde los candidatos no han tenido mayor contacto con el elector, “le ha servido ser alguien conocido, con cierto nombre y un partido con cierta marca”, opina Camacho.

“Yonhy Lescano es una figura que viene estando en política hace mucho tiempo y es una figura conocida. Hay una cuestión de marca personal. La gente sabe quién es Yonhy Lescano, a diferencia de otros congresistas que no son tan recordados”, agrega.

Huertas recuerda que, como legislador, Lescano “siempre ha estado involucrado en asuntos de defensa del consumidor y una serie de proyectos populistas”.

En esa línea, considera que la imagen de Lescano pesa más que lo que pueda señalar en su plan de gobierno, que ha sido criticado recientemente por sus contrincantes. “Su discurso se va creando conforme va realizando entrevistas. No creo que la gran mayoría de la población se ponga a analizar planes de gobierno. Estamos ahorita con el impacto. Como hay muy poca exposición, las presentaciones que tienen los diferentes candidatos son muy impactantes”, comenta.

Un discurso al centro

Además, Camacho repara en que Lescano, en base a su discurso político, ha captado el interés de quienes piden una mayor participación del Estado en distintos sectores, a raíz de las brechas mucho más evidenciadas por la pandemia del coronavirus. Así, se distancia, por ejemplo, de posturas como las de Hernando de Soto (Avanza País) o Rafael López Aliaga. Pero, añade, se diferencia de Verónika Mendoza en que él es más conservador respecto de derechos individuales y minorías, como la comunidad LGTBI.

Sin embargo, opina que Lescano, precisamente, ha logrado juntar esas perspectivas, encontrado un nicho y posicionarse frente a un electorado con un sector conservador importante, como lo evidencia también el avance de Rafael López Aliaga.

“En lo social está más hacia el lado conservador o al centro. Y en el lado económico, más hacia la izquierda. Dentro del espectro de opciones que tenemos, se ubica medianamente al centro. Pero sobre todo ha logrado apelar a un grupo que no se sentía representado por esas opciones”, explica.

En la misma línea, Huertas considera que —a lo largo de su posicionamiento como congresista y de su campaña— Lescano ha construido “ese discurso que engancha, medio izquierda conservador”.

¿Cuánto influye el símbolo de Acción Popular y el hecho de que la bancada de este partido haya respaldado la vacancia del expresidente Martín Vizcarra? Mabel Huertas pone por encima el hecho de que la marca partidaria ha estado ganando terreno en anteriores procesos electorales.

Lescano responde sobre la responsabilidad del partido en la crisi política

“A raíz de los hechos que se han conocido sobre la vacuna y Vizcarra, hay gente que justifica la vacancia de Vizcarra. Que no lo ve por el lado institucional”, sostiene. Cabe recordar que Lescano mantiene su posición en contra de la destitución del exmandatario, lo que le ha generado choques con un sector de la lampa y, en particular, con Manuel Merino de Lama.

Gabriela Camacho considera que, debido al corto tiempo del actual Parlamento y a que Acción Popular no ha hecho una “parafernalia” en torno a la vacancia, el grueso de la población no relaciona de manera importante al partido con una postura obstruccionista como en el caso de Fuerza Popular, que tuvo un mayor margen de acción desde el 2016 hasta la disolución del anterior Parlamento.

“No ha habido una campaña donde se ha podido posicionar la idea de un partido vacador, lo que no quiere decir que mucha gente no lo asocie”, advierte. Empero, Camacho recuerda que el porcentaje de indecisos aún es alto y que “el voto se tiende a aglomerar alrededor de los primeros puestos” en las encuestas e irse al “voto por ganador”.

A menos de un mes de las elecciones, la campaña se calienta más. Lescano —quien en su cuenta en Twitter incluye los términos “lucha contra la corrupción y el abuso” y se autodefine como “verdadero defensor del consumidor”— lleva, por el momento, el mejor ritmo.

