#TúDecides. Como parte del despliegue extraordinario de la segunda vuelta electoral, tras conocerse el flash electoral de América-Ipsos, según el cual Keiko Fujimori obtiene 50,3% y Pedro Castillo 49,7% (con un margen de error de +-3%), El Comercio realizó una mesa de análisis con los politólogos Omar Awapara, Katherine Zegarra y José Incio. La entrevista estuvo a cargo de la periodista Ariana Lira.

Sigue aquí la mesa de análisis:

Horas antes, El Comercio analizó a las 3:00 p.m. el desarrollo de esta segunda jornada electoral y el futuro y polarización del país, junto a los analistas políticos Maria Paula Távara y José Carlos Requena.

¿Cuándo y a qué hora se darán a conocer los primeros resultados oficiales?

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, informó que el primer avance de los resultados de la segunda vuelta se dará a conocer al promediar las 11:30 de la noche del mismo domingo.

“Nosotros vamos a presentar el primer avance de resultados a las 11:30 p.m., exactamente igual que en la primera vuelta”, señaló en diálogo con Andina al Día.

Corvetto indicó que los resultados reflejarán de “manera fiel y estricta la voluntad popular de las actas” que vayan llegando a los 104 centros de cómputo de la ONPE.

Asimismo, consideró que esta vez el sufragio será “muy rápido”, por lo que instó a quienes han sido designados como miembros de mesa a que “vuelvan a sumarse a sus mesas”.

Finalmente, el jefe de la ONPE resaltó que no existe ninguna restricción para emitir el voto y participar de la jornada electoral. Aquellos que votaron y no votaron en la primera vuelta, los que tienen el DNI vencido, los que tienen el DNI amarillo e incluso los miembros de mesa que no cumplieron su función, pueden participar en este nuevo proceso.

