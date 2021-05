Conforme a los criterios de Saber más

La compañía Facebook reveló que en abril, antes de la primera vuelta de las elecciones generales 2021, detectó actividad irregular en una red de 86 cuentas vinculadas con “ personas asociadas al partido Fuerza Popular” . Todas fueron eliminadas.

Facebook informó que la red de 80 cuentas en Facebook y seis en Instagram -parte de ellas falsas- fueron eliminadas debido a que violaron las políticas contra el comportamiento inauténtico coordinado. Es decir, acciones que no están permitidas.

Este comportamiento se basa en tres componentes: tiene que ser coordinado -existir un acuerdo y no ser espontáneo-, que contenga cuentas falsas y que quienes lo estén llevando a cabo se estén ocultando, o disfrazando su propia identidad o la razón por la cual realizan esta actividad. Esta investigación es llevada a cabo por ingenieros de la compañía.

Según el reporte de Comportamiento Inauténtico Coordinado de abril, alrededor de 800 cuentas seguían una o más de estas cuentas de Instagram. Asimismo, se detectó que hubo una inversión de US$ 3.000 en publicidad en ambas redes sociales.

Respecto a este caso vinculado a Fuerza Popular, Facebook precisó que “las personas detrás de esta actividad usaban cuentas falsas –algunas de las cuales ya habían sido detectadas y desactivadas por nuestros sistemas automatizados– para publicar y comentar en español sobre asuntos políticos en Perú”.

Además, se enfocaban en contenido acerca de candidatos de Fuerza Popular, incluyendo compartir publicaciones de las páginas oficiales de los candidatos y postear críticas a sus opositores. Facebook tomó acciones sobre esta situación antes del domingo 11 de abril.

“A pesar de que las personas detrás de esta actividad intentaron ocultar sus identidades y la coordinación, nuestra investigación encontró vínculos con personas asociadas al partido Fuerza Popular y a empleados de Alfagraf, una empresa de publicidad en Perú”, agrega el reporte.

El reporte de Facebook incluye otra situación detectada en la región Áncash. Las cuentas detectadas “habrían sido compradas y tuvieron cambios significativos de nombre a lo largo del tiempo” y se enfocaban a asuntos políticos de la región.

Este es uno de los anuncios detectados por Facebook. (Captura: reporte de Facebook)

Detalles

Fuentes de El Comercio comentaron que estos son los primeros casos de comportamiento inauténtico coordinado originados en Perú y con objetivos en el país.

En el caso de Fuerza Popular, las cuentas tenían publicaciones positivas sobre sus candidatos, y se trataba de una red que contenía sesgo político y enfocado en el referido partido. Además, lo que se halló fueron vínculos de personas asociadas a Fuerza Popular y Alfagraf.

Si bien que alguien publique en nombre de un partido o apoye una figura política no implica que la fuente de origen sea la propia organización, cuando Facebook puede probar que está vinculado al propio partido, lo informa. El grado de involucramiento con la agrupación no es detectado, y por tanto no es incluido en el reporte.

Consultado por El Comercio, Daniel Alberto Felipa Torrejón, gerente general de Alfagraf, confirmó que su empresa se dedica a la publicidad e indicó que es simpatizante de Fuerza Popular, pero aseguró que no ha hecho ninguna inversión de dinero para este fin proselitista. Dijo que los US$3.000 mencionados por Facebook son la inversión para la publicidad de sus clientes.

Comentó que desde su cuenta personal -que se llama Daniel Felipa- administraba también páginas de los clientes de su empresa. Sin embargo, esta cuenta personal ha sido bloqueada por Facebook hace más de un mes. Agregó que las páginas que administra no son falsas y que incluso maneja la cuenta de Fuerza Popular Lima. “Yo apoyo las redes de Lima. Esta no es una cuenta falsa, es una página oficial”, dijo.

Felipa informó que estas páginas siguen funcionando, pues la única suspendida fue su cuenta personal. “Por ejemplo, en Lima, tengo mi página de Fuerza Popular Lima, la cual yo administro porque soy simpatizante de Fuerza Popular. Mi trabajo es comenzar a trabajar en el tema de organización de las páginas. Ese es trabajo de redes”, detalló.

Agregó que él se encuentra en grupos de Facebook fujimoristas y ahí compartía información. Explicó que ellos tienen “páginas a nivel de todo Lima centro”. “Es un apoyo que yo lo he organizado”, exclamó.

Felipa rechazó que reciba algún pago de Fuerza Popular por esta red de páginas, que fueron creadas entre los años 2015-2016, antes de que él llegue al partido . “Dentro del partido, está separado por regiones. Lo venimos haciendo de años porque hemos reestructurado el partido. En la reestructuración me ofrecí para el tema de redes sociales, que es lo que yo sé. He organizado las redes sociales de cada distrito para que puedan comunicar sus avances”, dijo.

Felipa no es afiliado a Fuerza Popular -de acuerdo con el ROP- y tampoco figura su nombre ni el de su empresa en el reporte preliminar de gastos presentado por Fuerza Popular a la ONPE.

El Comercio intentó comunicarse insistentemente con Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, pero hasta la publicación de esta nota no fue posible. Tampoco respondió los mensajes el secretario general del partido, Luis Galarreta. Mientras que Diethell Columbus, vocero de la bancada, afirmó que no estaba enterado del tema.

