El último domingo, el candidato presidencial Yonhy Lescano (Acción Popular), manifestó su adhesión a la propuesta de suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el COVID-19. A partir de esta iniciativa, los países podrían asegurar el acceso al insumo que atenuaría continuas olas de contagio.

Lescano mencionó que esta posibilidad se enmarca en normativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En una entrevista publicada el 10 de febrero por El Comercio, Felipe Carvalho, asesor de la Campaña de Acceso a Medicamentos para América Latina de Médicos sin Fronteras, explicó que “a nivel de la OMC, hay un acuerdo internacional de propiedad intelectual (ADPIC) que tiene una medida que permite una suspensión temporal, incluso es una medida que ya fue utilizada antes”.

Para reforzar su propuesta, mencionó que se reunió con embajadores europeos para presentarles el pedido de “levantar” las patentes de vacunas. Este Diario informó que India y Sudáfrica habían presentado ante la OMC una petición para suspender temporalmente las patentes de herramientas médicas para tratar el COVID-19. Carvalho agregó que esto facilitaría un mayor y más rápido suministro de productos relacionados con el COVID-19, entre ellos las vacunas.

Sin embargo, el candidato presidencial afirmó el último domingo que el levantamiento de patentes le permitiría al Perú fabricar las vacunas contra el COVID-19 en nuestro país.

Les he dicho: tienen varios laboratorios en Europa, dennos las patentes, nosotros les pagamos y aquí las hacemos fabricar. Aquí hay laboratorios nacionales que fabrican medicinas. Se puede fabricar la vacuna. Una embajadora me dijo: eso nos parece un poco difícil de cumplir. Lo que yo le ofrezco que los mismos laboratorios traigan las vacunas acá [Perú] y ellos lo fabrican aquí. Se puede. Es cuestión de gestionar.

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular. Entrevista en Cuarto Poder, domingo 14 de marzo 2021.





La declaración de Lescano es falsa: en Perú no hay laboratorios con la capacidad para fabricar vacunas para humanos.

El principal impedimento para que el Perú sea un fabricante de vacunas, así se pueda obtener la patente por un tiempo determinado, es que nuestro país no cuenta con la capacidad de producción y logística. Esto debido a que no contamos con un laboratorio de Buenas Prácticas de Manufactura.

Juan More Bayona, doctor en inmunología comparada, dijo que “no estamos en la capacidad de producir vacunas” debido a que se requieren específicos sistemas de calidad.

“Para ello se necesitan laboratorios que tengan Buenas Prácticas de Manufactura; productos de calidad para uso humano y desafortunadamente no contamos en el país con esa calidad a nivel de vacunas del tipo que se están desarrollando. No solo hablamos de la vacuna inactivada de Sinopharm, sino vacunas tipo vectorizadas, tipo ARNm, del tipo subunidad, que es tecnología que, si bien es cierto la conocemos en el mundo, en el Perú no tenemos esa capacidad de desarrollarla”, remarcó More Bayona.

José Luis Aguilar, jefe del Laboratorio de Inmunología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), comentó que el Perú no tiene la infraestructura adecuada para la producción de vacunas para humanos. Al igual que lo señalado por More Bayona, dijo que se requiere un laboratorio de Buenas Prácticas de Manufactura.

“En el Perú no existe. Lo que nosotros tenemos es que traemos aquí el principio activo, y lo convertimos en pastillas, ampollas, jarabes. De eso hay varias empresas. Se convierte el medicamento en una forma farmacéutica. Pero una fábrica para poder hacer vacunas requiere una infraestructura de buenas prácticas para humanos. Existe de buenas prácticas para animales. El nivel de bioseguridad que hay ahí es diferente al que se requiere para fabricar productos para humanos. En el Perú no existe ninguno de esos”, agregó Aguilar.

Comentó que para, lograrlo, el país debería invertir unos US$ 60 millones para contar con un laboratorio de esa calidad. “[...] vamos a gastar en vacunas más de US$ 4 mil millones. Saldría rentable hacer la infraestructura de un laboratorio de buenas prácticas de manufactura donde se podría producir la vacuna”. Además, mencionó que tampoco es preciso decir que el Perú produce medicamentos. “Todo lo importamos en bloques y aquí lo convertimos en forma farmacéutica”, aclaró.

Adicionalmente, el doctor More Bayona precisó que este tipo de laboratorios requiere una trazabilidad de los reactivos que ingresan. “Son condiciones que lamentablemente no tenemos en Perú. Sería importante que a partir de esto se entienda que el Perú necesita desarrollar este tipo de laboratorios, pero eso no lo veo suceder en el corto plazo. Se necesita también recurso humano que conozca los sistemas”, dijo.

Sobre la otra posibilidad señalada por Lescano -que las farmacéuticas traigan las vacunas y las fabriquen aquí- Aguilar dijo que es una posibilidad -la conversión de un producto farmacéutico-, pero que no está en la capacidad de asegurar si la infraestructura que tenemos dé “la posibilidad de producir los 60 millones de dosis que requerimos. No puedo decir eso”.

“Hay esa posibilidad, pero con eso no hacemos gran cosa. Lo que habría que hacer es tener una fábrica de producción de vacunas, de buenas prácticas que se exige para cualquier producto que se produce en un país para los humanos. Hay que hacer presión para el gobierno ponga el dinero y se construya”, concluyó.

Por su parte, More Bayona anotó que sería una posibilidad “remota” que las farmacéuticas vengan a Perú y las produzcan. Caso contrario podría ocurrir en países como Brasil o Argentina, que son “países con tecnología y laboratorios equipados para hacerlo. A nivel regional sería importante eso. Pero de ahí a pensar que países como el nuestro, que no ha invertido lo que ha invertido Brasil, Argentina, a nivel de ciencia, en el corto plazo desafortunadamente no lo vamos a poder tener”.

“Imagínate el escenario que se dé a Perú y comience a desarrollar la vacuna y haya una falla en la producción, ¿quién va a asumir ese riesgo? No es simplemente abrir las patentes y ya, tiene que haber un control sobre quiénes van a recibir esa posibilidad de producir. Esos laboratorios tienen que tener requisitos mínimos que desafortunadamente Perú no las tiene”, alertó More Bayona.

Ambos expertos, More y Aguilar, anotaron que en el Perú solo se fabrican vacunas para animales. Las calidades que se requieren para ambos casos son distintas y se debe tener cuidado en eso, finalizó More Bayona.

El Comercio intentó comunicarse con el candidato Yonhy Lescano para obtener su descargo, pero no obtuvimos respuesta.

