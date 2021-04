Conforme a los criterios de Saber más

Dos días antes de las elecciones generales, le preguntamos a una fuente del Partido Morado cómo vivían las horas previas al 11 de abril. “Si pudiera resumirlo en una palabra, sería temor”, nos dijo.

Más de una semana después de los comicios, la sensación es la misma. El Partido Morado todavía no sabe si mantendrá o perderá su inscripción, debido a que no alcanzarían cinco representantes en el Congreso.

A la incertidumbre se suman también cuestionamientos internos. El dirigente Marco Antonio Zevallos, integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), le ha pedido a Julio Guzmán que ponga su cargo de presidente a disposición. Guzmán también es fundador y representante legal de la agrupación.

Zevallos refleja la opinión de un sector de la militancia que cuestiona la jefatura de Guzmán desde hace varios meses, cuando las encuestas de intención de voto mostraban que su candidatura presidencial enfrentaba una caída sostenida, detallaron fuentes de El Comercio.

El integrante del CEN también ha solicitado que se realicen elecciones internas el próximo mes para nombrar a la nueva dirigencia del partido.

Oficio de Marco Zevallos, integrante del CEN del Partido Morado, dirigido a Julio Guzmán. (Fuente: El Comercio)

En tanto, el secretario general de la organización, Rodolfo Pérez, asegura que las internas para elegir a la presidencia y otros altos mandos están programadas para finales de año, y no se moverá el cronograma.

“Alterar y desordenar ese calendario responde a una agenda personal muy evidente”, dijo a este Diario.

Reproches

En el oficio enviado a Guzmán, Zevallos asegura que uno de los factores del fracaso del partido en las elecciones generales fue “la concentración del poder”.

“Toca evaluar con prudencia los factores que nos han conducido a este resultado muy adverso. Sin embargo, considero que hay uno central: la concentración del poder. La campaña electoral del partido concentró equivocadamente la toma de todas las decisiones de campaña en una jefatura [...] a iniciativa del presidente del partido y con respaldo activo de la Comisión Política”, dijo.

El dirigente también acusó a los encargados de la campaña presidencial de conducirla “de manera sectaria, sin incluir a buena parte de las regiones, cuyas campañas locales fueron abandonadas”.

Además, añadió que la dirección política del partido es “poco permeable a la crítica”. Sobre este punto, una fuente del partido detalló que los responsables de la campaña buscan “minimizar” algunos “errores” señalados por militantes y postulantes al Congreso.

El Comercio buscó conversar con Zevallos, pero solo respondió que el oficio enviado a Guzmán “es una comunicación interna, que yo no he hecho pública”. Añadió que no se pronunciaría por el momento.

En tanto, Pérez dijo: “Si bien es una comunicación interna y personal, se ha filtrado intencionalmente. Bastante previsible”.

Hasta el momento, el partido solo conseguiría tres curules en el Congreso. Los tres son para representantes de Lima: Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga.

Ya en las elecciones congresales del 2020, cuando consiguieron nueve escaños, seis fueron para Lima.

En opinión del politólogo José Incio, “desde el principio, el Partido Morado tenía el riesgo de convertirse en el nuevo PPC, un partido de centro derecha, limeño y muy anclado en la urbe. Esa es justamente la tara que debieron eliminar en campaña, pero hicieron todo lo contrario”.

El partido solo obtuvo el 2.25% de votos válidos en las elecciones presidenciales, al 100% de actas contabilizadas, y lleva 5.28% en las congresales, al 81.84% de actas contabilizadas. En cambio, en las elecciones congresales del 2020 había logrado 7.4% de votos válidos.

Los comicios del 2020 fueron elecciones sin locomotoras (sin candidatos presidenciales). Además –recuerda la misma fuente– aquella vez los actuales congresistas Alberto de Belaunde y Gino Costa postularon como invitados del partido y alcanzaron 266.654 y 101.819 votos cada uno.

De Belaunde y Costa se mantuvieron al margen de las elecciones 2021. Y los virtuales congresistas del Partido Morado más votados, Susel Paredes y Edward Málaga, llevan 59.378 y 52,024 votos, respectivamente.

El futuro político de la agrupación

Pérez informó que el Partido Morado será reestructurado. “Nuestra prioridad hoy es defender el voto de todos los peruanos, nuestra inscripción, evaluar y escuchar a todos para reestructurar y relanzar el partido, como corresponde”, dijo.

En tanto, la virtual congresista Flor Pablo aseguró que si pierden la inscripción trabajarán “rápidamente” para reaparecer en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

“Nosotros tenemos organización, tenemos comités, tenemos cuadros, tenemos dirigencia, militantes. Lo que vamos a hacer rápidamente es reinscribirnos. [...] Eso [la pérdida de la inscripción] es el peor escenario, todavía hay que esperar los conteos finales [de la ONPE]”, dijo a RPP.

Pérez añadió a este Diario que planean participar en las elecciones regionales y municipales del 2022 “haciendo una convocatoria abierta en las regiones”.

Ya el pasado fin de semana, Guzmán sostuvo un encuentro con dirigentes regionales. Además, este lunes se reunirá con el Comité Ejecutivo Nacional para “escuchar y evaluar la campaña”.

El politólogo José Incio señala que, tras los malos resultados en los comicios, se verá si la agrupación sobrevive a su líder o si solo fue un vehículo para cumplir una aspiración personal.

