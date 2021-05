Conforme a los criterios de Saber más

Aún no hay un acuerdo entre los representantes de Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) para los debates impulsados por el Jurado Nacional de Elecciones, ni fecha para una próxima reunión, pese a que falta menos de un mes para la segunda vuelta.

Mientras los voceros de Perú Libre plantean dos debates (uno presidencial y otro de vicepresidentes o equipos técnicos), los delegados de Fuerza Popular ratificaron su posición a favor de cuatro encuentros (dos presidenciales, uno de vicepresidentes y otro de equipos técnicos).

Los debates electorales son iniciativas democráticas producto del compromiso ético que asumen las agrupaciones políticas y que responde a principios fundamentales que el organismo electoral garantiza durante su organización.

José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), el periodista Enrique Castillo y el analista político José Carlos Requena reiteraron la importancia de que se alcancen los consensos sobre los debates y coincidieron en que los más perjudicados ante esta demora son los electores.

El elector es el más afectado

Además, coincidieron en advertir que los que más pierden ante la indefinición de los debates del JNE son los electores.

Villalobos considera que este retraso genera que el votante “no tenga información para elegir”. “A estas alturas no se sabe si se realizarán los cuatro (debates propuestos por el JNE)”, exclamó.

Mientras que Enrique Castillo considera que “el electorado define su voto en base a los últimos debates”. “La gente no vota sobre planteamientos, sino sobre actitudes, eso es lo que te permite un debate, ver las actitudes de los candidatos”, aseveró.

José Carlos Requena coincide en que el más perjudicado es el ciudadano, que no puede conocer “la actualización de algunas de las propuestas que los candidatos dieron en la primera vuelta”.

Los partidos también pierden

“Teniendo en cuenta el debate de Chota, es posible que Keiko Fujimori tenga un mejor performance. A Fuerza Popular le conviene que haya debates porque ya está demostrado que Pedro Castillo no tiene en este momento un equipo técnico que mostrar, no está bien preparado”, exclamó Villalobos.

“Al estar puntero él, parece que la estrategia es mejor no debatir, finalmente está arriba y no tiene la necesidad de debatir”, añadió.

Para Enrique Castillo, el principal afectado sería el candidato de Perú Libre ya que probaría a la opinión pública la idea que Keiko Fujimori viene sosteniendo respecto a que se “corre” y evita los debates.

Asimismo, consideró que lo que busca Perú Libre “es que el único debate que exista sea el del 30 de mayo, porque le permite a él, pierda o gane, que ya no haya encuestas que reflejen los resultados de este”.

Requena exhortó a que se apruebe la nueva propuesta de dos jornadas hecha por el JNE ya que “en términos de contienda política, ambos candidatos tienen más que ganar que perder con los debates”.

Indicó que si bien Castillo “se presenta mejor en mítines, cosa en la que su relación o su lazo con el ciudadano es más directo”, Keiko Fujimori tiene algunas ventajas porque no es su primera campaña y “funciona mejor” en estos formatos.

El JNE

Enrique Castillo también mencionó que considera que la autoridad del JNE queda bastante dañada ya que “sería la primera vez que los partidos juegan con las decisiones y planteamientos del Jurado”.

“Yo no conozco un antecedente mediante el cual los partidos hacen lo que quieren con el Jurado Nacional de Elecciones y el JNE está invocando e invocando como pidiendo de favor, de rodillas que se acepten los debates”, aseveró.

Villalobos indica que “ahora hay mucha gente que piensa que el Jurado no está imponiendo su autoridad, no está haciendo cumplir su propuesta” inicial de cuatros debates. No obstante, señaló que hay que tener en cuenta que estos debates no están en la ley, ni son obligatorios.

“La ley no obliga a los partidos a participar en los debates y tampoco le da la atribución al Jurado de hacer el debate, el Jurado organiza este debate en el marco de un programa que lo que busca es educar a los electores, pero depende de la voluntad de los partidos que acepten participar”, mencionó.

Asimismo, indicó que el ente no puede “ejercer su autoridad” ya que debe organizar estar jornadas sin violar el principio de neutralidad.

“Si insiste en hacer una propuesta que un partido no acepta, este partido puede pensar que el Jurado quiere favorecer al otro, entonces el Jurado tiene que actuar con muchas pinzas porque si no lo van a terminar denunciando de que está inclinando la balanza. Lo que queda para adelante es tratar de formalizar la organización y participación en los debates”, exhortó.

