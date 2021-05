Conforme a los criterios de Saber más

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, planteó su contendora por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, debatir acompañados de sus “padres” para -según dijo- “demostrarle al país que no tenemos rabo de paja”.

“Pido a la señora [Keiko] Fujimori que nos sentemos a debatir mostrando lealtad por nuestro grupo familiar, cara a cara, frente ahí cada uno con nuestros padres, yo traigo a mis padres, ella a los suyos y nos ponemos a debatir para demostrarle al país que no tenemos rabo de paja”, sostuvo.

“Hoy creemos que el Perú necesita un espacio de confianza y creemos importante decirles que en cualquier escenario y con cualquier aspecto, pero también quiero llamar a la señora Fujimori que no se corra de la justicia”, expresó en conferencia de prensa en Iquitos.

En otro momento, el candidato presidencial de Perú Libre dijo no estar preocupado por las recientes encuestas que indican que la candidata de Fuerza Popular acorta la distancia en las preferencias electorales y aseveró que “no les dará importancia”.

“Dije desde un principio, desde que tuve la oportunidad de ser entrevistado por un medio capitalino, cuando se ignoraba nuestra candidatura, ni siquiera aparecíamos nosotros en otros, en la primera vuelta quiénes estaban adelante y cuáles son los resultados. Entonces, no me preocupa, no le voy a dar importancia y tampoco me interesa centrarme en estas encuestas”, manifestó.

Previamente, en un evento público, Castillo Terrones se refirió a la realización de los debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y dijo que “el pueblo tiene que tapar la boca” de aquellos que buscan “debatir cuando están enlodados con las mafias, con la corrupción”. No confirmó su presencia en estos eventos electorales de cara a la segunda vuelta.

“El pueblo tiene que tapar la boca a los que quieren debatir cuando están enlodados con las mafias con la corrupción y tienen sus aliados como las empresas mafiosas transnacionales como Odebrecht como la gran corrupción enquistada en mi patria pero eso no nos amilana”, indicó.