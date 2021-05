Conforme a los criterios de Saber más

Hasta el lunes pasado se mantenía el entrampamiento entre Perú Libre y Fuerza Popular de cara a los debates que ha planteado organizar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori se lanzaron insólitos retos.

En una conferencia de prensa en Iquitos, Castillo sostuvo que los debates deben ser “más francos, más visibles, más coherentes”. Y luego planteó: “Pido a la señora Fujimori que nos sentemos a debatir primero demostrando lealtad por nuestro núcleo familiar. Cara a cara, cada uno con nuestros padres. Yo traigo a mis padres, ella a los suyos y nos ponemos a conversar, a debatir, para demostrar al país que no tenemos rabo de paja”.

Más tarde, en declaraciones a la prensa tras una actividad en Villa María del Triunfo, Fujimori no se refirió expresamente al planteamiento de su contendor, aunque le increpó: “No puede pretender que yo haga lo que a usted le dé la reverenda gana”. “Ha dicho también que está a la espera de que le ponga fecha y hora del debate. El día sábado a las 3 p.m. lo espero en la puerta del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos para poder debatir y continuar con estos debates que el pueblo peruano está esperando. Y espero que no se chupe”, agregó.

Consultada por quién organizará dicho encuentro, la postulante dijo que esperará a que Castillo acepte para definir los detalles.

Sin embargo, anoche, a su llegada a Lima procedente de Loreto, Castillo señaló que no participará en ese encuentro, pese a que fue él mismo quien hizo la propuesta inicial de sostener una polémica con su rival en el establecimiento penitenciario. “Vamos a aceptar los debates tal como se han conversado con el JNE. [¿El debate de este sábado no?] No, así de sencillo”.

Contraposiciones

El domingo, este Diario informó que Perú Libre y el JNE arribaron a un preacuerdo para plantear a Fuerza Popular dos debates: uno presidencial y el otro una mixtura entre candidatos a la vicepresidencia y técnicos.

Eduardo Bendezú, secretario nacional de Prensa de Perú Libre, se ratificó el lunes pasado en dicha postura. Una fuente del JNE comentó a este Diario que, al cierre de esta edición, aún no había respuesta de Fuerza Popular para concretar una nueva reunión entre ambos partidos. La última fue el 2 de mayo.

A través de Twitter, Keiko Fujimori instó al JNE a mantener su propuesta inicial de cuatro debates (2 presidenciales, 1 de candidatos a vicepresidentes y 1 de técnicos). “Ceder a los caprichos de Castillo es abdicar de su rol frente a un candidato que desprecia la democracia y sus instituciones”, dijo.

”Parte del pasado”

Anoche, Castillo también se pronunció sobre los equipos técnicos que se anuncian en campañas electorales.

“Basta de equipos técnicos, los equipos técnicos son parte del pasado, parte de la repartija.[...] Siempre los últimos integrantes del equipo técnico han resultado siendo ministros y los ministros cuestionados, denunciados y hasta en la cárcel, ¿no?”, declaró a Latina.

Castillo ha sido cuestionado en los últimos días por no dar a conocer los nombres de los integrantes del equipo técnico que lo acompañará en un eventual gobierno y siempre ha contestado con evasivas sobre este tema.

“Propuesta desatinada”

El alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro Ushikubo, consideró una “propuesta desatinada” plantear un debate en una avenida principal, donde se ubica el Penal Anexo de Mujeres, al ser una vía de alto tráfico vehicular y peatonal.

Sin embargo, el burgomaestre dijo que si el JNE y la policía garantizan todas las condiciones de seguridad, “simplemente apoyaremos en su desarrollo”.

