La gastronomía peruana sigue destacando en el mundo, y ya no solo son los restaurantes los que cautivan a nivel internacional. La tarde de este jueves en Londres se anunció la lista de los 50 mejores bares del mundo y nuestro país ingresó por primera vez al prestigioso ránking.

Carnaval, ubicado en el corazón de San Isidro, se convirtió en el mejor ingreso del ránking al obtener el puesto 13. El bar, fundado por Aarón Díaz, destacó por su coctelería conceptual, pues todos los tragos que se sirven están basados en algún país o alguna experiencia vivida por su creador.

The World’s 50 Best Bars, la versión coctelera del ránking de los mejores restaurantes, ya había considerado en 2018 a Carnaval en la segunda parte de su lista, exactamente en el puesto 68.

Este año, sin embargo, logra entrar al Top 50 con una ascenso inusual de 55 casillas.

La celebración de Carnaval en The 50 Best Bars 2019. (Foto: Difusión)

Con su ingreso a la lista The 50 Best Bars, Carnaval continúa su camino de éxito. En menos de 3 años en funciones, el local ya había conseguido figurar en la lista Tales of the Cocktail (organización enfocada en la industria de la coctelería y licores con sede en Nueva Orleans) como uno de los Top 10 Best New Cocktail Bars de América.

Aunque Carnaval es el único bar peruano elegido en el ránking, América Latina tuvo una importante presencia. El argentino Florería Atlántico (de Buenos Aires) logró ubicarse en el tercer puesto del listado, siendo, de esta manera, el mejor de la región.

Este es el Top 20 de los mejores bares del mundo, según The 50 Best Bars:

Puesto 20: Paradiso (Barcelona, España)

Puesto 19: Salmón Gurú (Madrid, España)

Puesto 18: High Fire (Tokio, Japón)

Puesto 17: Himkok (Oslo, Noruega)

Puesto 16: Three Sheets (Londres, Inglaterra)

(Nota en desarrollo)