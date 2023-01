Desde que inició la pandemia nuestras vidas dieron un giro completo, incluido nuestra dinámica de trabajo. Como parte de las medidas sanitarias, abandonamos las oficinas y la casa se convirtió en el nuevo espacio para cumplir funciones. Si bien es cierto, la situación se ha ido controlando con el paso del tiempo, algunas personas continúan laborando desde sus hogares.

Y aunque esto resulte mucho más práctico a nivel de funcionalidad, a nivel personal puede convertirse en una situación bastante abrumadora, ya que limita el tiempo fuera y nos obliga a quedarnos en casa por más tiempo. Por ello, es importante saber encontrar un balance, lo cual implica también una distribución acertada del ambiente de trabajo y los ambientes dedicados al espacio personal. Si todavía te encuentras haciendo remoto, estas alternativas te serán de gran utilidad para renovar tu espacio laboral de manera exitosa.

Destina un lugar de la casa

Ubica un espacio que sea de uso exclusivo para realizar tu trabajo. Evita emplear cualquier espacio que esté libre, a fin de no saturarte ni distraerte con las personas que estén a tu alrededor. De preferencia, que sea una zona iluminada, tranquila y por supuesto que no sea tu habitación, pues ese ambiente debe ser para uso exclusivo de tu descanso y desconexión. Independiza el área pintando de manera diferente el área del resto de la zona, si no deseas hacer ese cambio drástico, apuesta por recubrirlo con papel decorativo.

Emplea tus propios muebles

Compartir estanterías o libreros con el resto de la familia te generará desorden y entre la cantidad de cosas que almacenan los otros miembros, como cuadernos, textos escolares, entre otras cosas, podrías terminar perdiendo documentación importante. Por ello, sugerimos que tu espacio cuente con un módulo que sea únicamente para todo lo que sea relacionado a tu trabajo.

Emplea lámparas

Si bien tenemos la luz general de la estancia, es preferible tener en tu escritorio una lámpara que ilumine directamente el lugar en el que estás trabajando. De esta forma evitarás forzar y cansar tu vista, además te permitirá realizar tus funciones con mayor comodidad.

Punto de luz cerca

Procura tener una conexión cercana a tu escritorio, de tal forma que no tengas que usar extensiones, ya que podrían ocasionar accidentes. Verifica también que los interruptores se encuentren en buen estado, de lo contrario dañarían los cables de tu computadora o de tu celular.

Una buena silla

Pasar largas horas sentada ameritan tener una silla ergonómica, que cumpla con todos los requerimientos para que no dañen tu espalda y te permitan trabajar a gusto.