Ya son casi 60 años desde que Mafalda vio la luz. Gracias a Joaquín Lavado, más conocido como ‘Quino’, esta pequeña niña llegó a las manos de todos para rebelarse ante las injusticias, la violencia, la opresión y la desigualdad. Asimismo, un día como hoy, hace 37 años, la famosa tira cómica argentina empezó a publicarse en El Comercio.

El 4 de mayo de 1986, Mafalda anunció su ingreso a la sección ‘Amenidades’ de Diario El Comercio, donde iluminó el día de nuestros lectores con sus respuestas precisas y comentarios sorprendentes. Por ello, en Hogar&Familia queremos celebrar esta efeméride recordando las enseñanzas más valiosas que este personaje puede brindarle a los más pequeños de la casa.

Cinco valiosas lecciones que Mafalda puede enseñarle a nuestros hijos

No podemos permitir las injusticias

Una de las principales características de Mafalda es que no se calla ante las injusticias. La pequeña sabe la importancia de entender el origen de las cosas y no pasar nada por alto sin antes cuestionarlo, ya sea a ella misma o a los demás, si cree que no es correcto. Si hablamos de nuestro papel en el mundo y en nuestra comunidad, ella nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aportar en la sociedad de manera positiva y no quedarnos de brazos cruzados ante una situación injusta.

Frase: “Papá, ¿podrías explicarme por qué funciona tan mal la humanidad?”

La importancia de rodearnos de personas que nos motiven a ser mejor

Junto a Mafalda, conocimos a Guille, Felipe, Susanita, Miguelito y Manolito, un grupo de personajes únicos y capaces de verlo todo sin prejuicios. De la mano de ellos, la pequeña Mafalda nos enseña la importancia de rodearnos de amigos que nos motiven a ser mejores, pensar y cuestionar lo que sucede a nuestro alrededor. De la misma manera, nos muestra lo vital que es escuchar distintos puntos de vista y formas de ver las cosas.

Frase: “¿Y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas?”

El diálogo siempre será la solución

Mafalda siempre fue una de las primeras embajadoras de la paz. Una de las principales características del personaje más famoso de Quino es que persigue la paz. En esa línea, constantemente muestra su repudio por las guerras y la violencia. En sus historietas, la pequeña siempre se ha expuesto como una persona que busca solucionar sus problemas dialogando, razonando y meditando, lo cual es muy importante para un niño que esta empezando a pasar por sus primeros conflictos interpersonales.

Frase: “Desde una humilde sillita formulo un llamado a la paz mundial”

Invita a tus pequeños a adentrarse en el mundo de Mafalda. (Foto: NORBERTO DUARTE / AFP) / NORBERTO DUARTE

Debemos ser fieles a nosotros mismos

A pesar de haber sido muy revolucionaria para su corta edad, Mafalda nunca se calló lo que creía correcto. Según ella, para disfrutar de la vida, debemos ser fieles a nosotros mismo y nuestros ideales. Asimismo, nos enseña que nuestros sueños, aspiraciones y miedos son válidos.

Frase: “Lo importante en el mundo es ser uno mismo”

Seamos considerados con los demás

Para Mafalda, ser humanos va mucho más allá de ser simples personas. A través de sus historias, este personaje nos enseña la importancia de ser respetuosos, empáticos y considerados con los demás. Asimismo, repudia a las personas interesadas.

Frase: “El problema es que hay gente más interesada que gente interesante”

Para concluir, es imprescindible recordar lo maravilloso de este personaje. Mafalda, a pesar de su corta edad, siempre será recordada como una niña rebelde, revolucionaria y curiosa. En ese sentido, hoy es una ocasión ideal para recordar cómo, al leer sus historias, nuestros niños pueden aprender de su feroz carácter y sus inquebrantables principios. Así que, si aún no lo has hecho, motiva a tu pequeño a adentrarse en el universo de este memorable personaje.