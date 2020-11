La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) suspendió la habilitación del vehículo que conducía Raúl Jhonny Borja Matos, quien atropelló a la fiscalizadora del distrito de Jesús María, Karina Matos. El accidente ocurrió el pasado 26 de octubre, minutos antes de las 7 a.m., en el cruce de las avenidas Salaverry y Rebagliati.

En un comunicado, la entidad señala que se procedió con la suspensión de la habilitación del ómnibus con placa de rodaje AOU-793, que forma parte de la flota autorizada de la Empresa de Transporte 41 S.A.

Recordó que ser responsable de un accidente de tránsito mientras se presta el servicio de transporte, como lo ocurrido en este caso, constituye una infracción tipificada como “Muy grave” al reglamento nacional.

La medida determinada por la ATU estará vigente mientras duren las investigaciones que la fiscalía realiza sobre el referido accidente y se determinen las responsabilidades.

“Desde la ATU seguiremos vigilantes para que hechos como este no vuelvan a ocurrir. Asimismo, exhortamos a los operadores de transporte a cumplir estrictamente con las normas vigentes y nos solidarizamos con la fiscalizadora Karina Matos y su familia”, señala el pronunciamiento.

El caso

De acuerdo con el programa Al Estilo Juliana, Raúl Borjas, responsable de este accidente, fue detenido en flagrancia pero después fue puesto en libertad.

Los familiares de la víctima denunciaron que el conductor del bus continuó su trayecto, dejando a la mujer tendida sobre el pavimento.

El conductor detuvo su marcha debido a la intervención de los propios pasajeros, tras lo cual fue detenido por agentes de la Policía Nacional dos cuadras más allá.

La fiscalizadora de Jesús María fue llevada de emergencia al Hospital Almenara, donde los médicos determinaron que debían amputarle la pierna izquierda, pues había quedado prácticamente destrozada en el accidente.

En declaraciones a Panamericana, Borja Matos se defendió y dijo que no vio cruzar a la fiscalizadora. “Lastimosamente el peatón se cruzó por donde no debe cruzar y no pude ver”, señaló. Además, negó haber querido darse a la fuga.

“Yo no me he querido dar a la fuga, no es como se dicen en los medios”, dijo Borja, quien agregó haber intentado ayudar a la familia. “Traté de dialogar para poder darles una ayuda, pero la señora me dijo que lo que más le importaba era el dinero”, concluyó.

