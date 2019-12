De enero a la fecha, 451 personas murieron y 241 resultaron heridas por accidentes de tránsito fatales ocurridos en Lima Metropolitana, según estadística de la Policía Nacional del Perú (PNP) al 22 de diciembre.

Se trata de más de 600 víctimas en siniestros que, en la mayoría de los casos, pudieron evitarse si los conductores y peatones respetaran las normas. Esto se desprende del análisis de la PNP sobre los motivos más recurrentes que desencadenaron accidentes: imprudencia del conductor, la imprudencia del peatón y el exceso de velocidad.

"Hablamos de conducir con velocidad, en estado de ebriedad, conducir en retroceso, girar en lugares no permitidos, no respetar la referencia de paso y pasarse la luz roja. En tanto, el peatón suele caminar ebrio por las vías y no hace uso de los puentes o cruceros peatonales. Tampoco respeta la luz del semáforo”, explicó hace unos días a El Comercio el comandante Germán Amancio Machuca, jefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional.

Es decir, causas que se pudieron evitar.

La estadística de la PNP muestra también que tres puntos de la capital concentraron la mayor incidencia de accidentes: el kilómetro 17.5 de la Panamericana Norte (Los Olivos), el kilómetro 31 de la Panamericana Sur (Lurín) y el kilómetro 5.9 de la Vía Evitamiento (Lurín).

El desalentador panorama no es exclusivo de este año. Según el Ministerio del Interior, durante el 2018 se reportaron 49. 336 accidentes de tránsito en el departamento de Lima, en los cuales murieron 749 personas y 26.316 resultaron heridas. Se trata de cifras mayores porque en este caso se incluyen los siniestros ocurridos en las nueve provincias que comprenden la región.

Este es un recuento de los siniestros más graves registrados este año en la capital. En la mayoría de casos, fallas humanas fueron decisivas.

Tragedia de Fiori - 31/03/2019

La noche del 31 de marzo, 17 personas fallecieron anoche por un incendio ocurrido dentro del bus interprovincial en el terminal Fiori. Si bien no se trató de choque o atropello, este siniestro puso en evidencia el grave problema de la informalidad en el transporte interprovincial.

Las víctimas, a las que se sumaron 8 heridos, habían abordado el vehículo de la empresa Sajy Bus en un establecimiento informal que hace más de un año había sido demolido.

17 personas murieron por incendio en bus interprovincial en Fiori. (Foto: GEC | Giancarlo Ávila)

El fuego se inició aproximadamente a las 7:40 de la noche en la parte trasera del segundo piso del bus de placa C4L-966, que cubría la ruta de Lima - Chiclayo.

El informe de peritos de Criminalística de la PNP señaló que el origen del incendio fue un cortocircuito en los cables del motor eléctrico del sistema de aire acondicionado ubicado en el segundo nivel del vehículo. El bus había sido adaptado durante años por lo que su sistema eléctrico era deficiente.

17 personas murieron por incendio en bus interprovincial en Fiori. (Foto: Renzo Salazar/GEC)

La situación de informalidad que se vivía en Fiori no era ajena a otros puntos de la ciudad. Según información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) solo en Lima operaban para esa fecha al menos 26 terminales informales. Estos se ubican en las avenidas Néstor Gambeta y Manco Cápac del Callao, en los kilómetros 48, 160 y 141 de la Panamericana Norte, en el óvalo Infantas, la avenida Túpac Amaru (Comas), o Jirón Montevideo, en el Cercado de Lima.

El Comercio comprobó que en las vías aledañas a Fiori operaban impunemente ‘jaladores’ que llevan a pasajeros desde las agencias hacia los garajes informales.

Un mes después, el Poder Judicial ordenó siete meses de prisión preventiva contra el chofer y el copiloto del bus que se incendió en Fiori, Rodolfo Silva Coronado y José Antonio Quintana Barturén, por el presunto delito de homicidio culposo y lesiones graves culposas.

Mortal accidente del bus con militantes apristas - 19/04/2019

Un bus de la empresa de transporte “Sechura Tours” se estrelló contra un muro en Huaura, al norte de Lima. El accidente dejó ocho muertos, entre ellos un menor de edad, y más de 40 heridos.

Ocho militantes del Apra mueren en accidente de bus interprovincial. Ellos viajaban desde Piura para acudir al entierro del fallecido ex presidente Alan García. (Fotos: Joseph Ángeles)

En el vehículo viajaba una delegación de militantes apristas para participar del velatorio de Alan García.

El bus de placa D8V-961 partió desde un terminal de Piura que no contaba con habilitación técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y había sido alquilado por la comitiva aprista. El ex director regional de Transportes, José Chávez Castillo, había advertido que este terminal de buses para Sechura no contaba con tal autorización y sin embargo seguía operando.

La mayoría de las víctimas mortales viajaba en el segundo piso del vehículo.

Atropello a niños en Miraflores - 03/06/2019

Cinco alumnas de la Institución Educativa Emblemática Juana Alarco de Dammert y un niño de tres años resultaron heridos luego de ser atropellados la tarde del 3 de junio entre las avenidas Benavides y La Merced, en Miraflores.

Atropello,Miraflores,Accidente de tránsito

La conductora, Leonor Soledad Velásquez Gonzales (51), docente del mismo centro educativo, despistó su camioneta al intentar realizar un giro prohibido en U. Según dijo, pisó por error el acelerador cuando intentaba frenar.

A ella se le dictó siete meses de prisión preventiva, de los cuales ha cumplido seis a la fecha mientras se desarrolla el proceso por el delito de lesiones culposas.

Leonor Soledad Velásquez Gonzales es investigada por el presunto delito de lesiones culposas en agravio de los seis menores de edad, a quienes atropelló en Miraflores. (Imagen: @CSJdeLima / Twitter)

Tragedia en Canta -28/07/2019

Diecinueve personas que fallecieron el domingo 28 de julio a causa del choque de una coaster contra un cerro en Canta. Las víctimas viajaban de regreso a la capital luego de un día de paseo por Fiestas Patrias en el pueblo de Obrajillo.

19 personas que fallecieron a causa del choque de una coaster contra un cerro en Canta (Foto: GEC)

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que el vehículo siniestrado, de placa B3Q-793, pertenecía a la flota de la empresa Nuevo Perú S.A. y solo tenía autorización para hacer transporte público en Lima Metropolitana. “Por tanto, brindó el servicio de transporte turístico sin contar con la debida autorización del MTC”, precisó en un comunicado.

Familiares de las víctimas indicaron que el tour hacia Obrajillo fue contratado con la empresa Viajes Moda Tours. De acuerdo con su página web, realizan recorridos bajo la modalidad ‘full day’ a Chancay, Lomas de Lachay, Antioquia y otros destinos fuera de Lima.

Esta agencia de viajes sigue en el directorio nacional de prestadores de servicios turísticos calificados del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), pese a que este ministerio realizó en julio una acción de fiscalización y concluyó que la agencia no cumplió con las medidas de seguridad.

Empresa Moda Tours sigue en la lista de agencias autorizadas por Mincetur

Atropello mortal en la avenida Javier Prado – 11/10/2019

El viernes 11 de octubre, aproximadamente a las 8:30 a.m., la camioneta que manejaba Melisa González Gagliuffi, de 33 años, atropelló a los tres jóvenes que se dirigían a realizarse exámenes médicos para la empresa que los había contratado días antes.

Según mostraron las cámaras de seguridad de la zona, el vehículo invadió la vereda, arrolló a los jóvenes y, finalmente, impactó contra las rejas de un condominio. De acuerdo con las pericias de la Policía Nacional, la conductora excedió el límite de velocidad permitida en la Av. Javier Prado: 60 km/h.

Tras el atropello, la conductora fue detenida, pero liberada dos días después por orden del fiscal Mario Concepción Barrón Cerna, a quien – luego del escándalo – la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público le abrió un procedimiento disciplinario.

Melisa González Gagliuffi durante audiencia de prisión preventiva. (Poder Judicial)

En octubre, el Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de Lima dictó cuatro meses de prisión preventiva en su contra con lo cual fue internada en el penal Virgen de Fátima. Sin embargo, luego de casi dos meses, el 13 de diciembre, Melisa González Gagliuffi salió en libertad debido a que la Corte Superior de Justicia de Lima varió el fallo anterior y ordenó comparecencia restringida. Asimismo, dispuso impedimento de salida del país por el plazo de cuatro meses.

Familiares de Joseph Huashuayo -una de las víctimas del fatal accidente en San Isidro- llegaron hasta la sede judicial. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

Melisa González Gagliuffi es acusada del delito homicidio culposo por inobservancia de reglas técnicas de tránsito, en agravio de Christian Buitrón Aguirre y Joseph Huashuayo Tenorio; y lesiones culposas por inobservancia de reglas técnicas de tránsito, en agravio de Luis Miguel Vega Palacio y Vilma Gamarra Tambohuacso.

Desde el inicio, la versión de la conductora ha sido que un taxista se le cruzó en el camino y que por ello perdió el control de su vehículo. No obstante, videos de las cámaras de seguridad de la zona no mostraron la interferencia de otro vehículo en el despiste. Los deudos también piden que se considere que manejaba a excesiva velocidad.

Conductor ebrio mata a dos jóvenes - 09/11/2019

Andrea Cabrejos Solano tenía 18 años y quería ingresar a la Policía Nacional del Perú. Mientras se preparaba para postular, había empezado a trabajar en un local comercial. El sábado 9 de noviembre era su quinto día en el trabajo y hacia allí se dirigía cuando Jorge Luis Sevilla Paredes la atropelló y mató en un paradero del distrito de Independencia. Ella era una de las 11 personas que fueron embestidas por el vehículo de este sujeto de 35 años, quien manejaba con la licencia vencida y bajo los efectos del alcohol.

Los testigos del siniestro vial aseguran que el conductor iba a excesiva velocidad y se pasó la luz roja antes de arrollar al grupo de personas que a las 5:15 a.m. se preparaban para abordar un bus de transporte público en el cruce de las avenidas Los Jazmines y Túpac Amaru. El atropello también causó la muerte de Edward Jimmy Yumbato Panduro, de 38 años, y dejó nueve heridos, entre ellos, dos niños.

Jorge Luis Sevilla Paredes atropelló a 11 personas en el distrito de Independencia. (Foto: Ojo)

Sevilla Paredes tenía cuatro infracciones graves que registra su historial y el dosaje etílico que se le practicó confirmó que manejaba ebrio: tenía 0,33 gramos de alcohol por litro de sangre. Lo permitido es 0,5.

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

Ocho años de prisión es la pena máxima por homicidio culposo si la muerte se comete utilizando un vehículo motorizado y bajo efectos del alcohol.

Bus empotrado contra puente de avenida Brasil - 24/11/2019

El domingo 24 de noviembre, el bus de placa AXV-851 de la empresa de transporte Norcom Corp S.A.C se quedó sin techo luego de impactar contra el arco de fierro que protege al puente ubicado en el cruce de las avenidas La Marina y Brasil, en el límite entre Pueblo Libre y Magdalena.

El accidente de tránsito dejó ocho personas heridas, entre ellos el cobrador de la unidad y el conductor, identificado como Manuel Augusto Carbajal Samanez (35).

Un bus de la empresa Trans Norcom Corp S.A.C se quedó sin techo luego de pasar por debajo de un puente de la avenida Brasil, en el límite entre los distritos de Pueblo Libre y Magdalena. (Foto: Jessica Vicente/GEC)

Según testigos, el conductor iba a gran velocidad por la avenida Brasil y tomó la vía auxiliar pese a que su vehículo superaba la altura permitida. El día que ocurrieron los hechos se desarrollaba una actividad den la vía principal por lo que los vehículos de transporte público debían desviar su recorrido.

Días después del siniestro, salieron a la luz videos que las cámaras de seguridad de la zona que mostraban a una persona vestida con un chaleco de color amarillo bloqueando el acceso de la vía auxiliar a la vía principal. La Municipalidad de Lima confirmó que se trataba de un agente de fiscalización de Protransporte, pero que en ningún momento hizo señas equivocadas al chofer.

La Autoridad de Transporte para Lima y Callao (ATU) suspendió de manera preventiva a la flota de buses de Norcom Corp S.A.C. De encontrar culpabilidad en el accionar del conductor, la empresa sería sancionada por la infracción N13 del Reglamento de Transporte Regular de Pasajeros, la cual conlleva una suspensión por 60 días y una multa de S/ 16.800.

A la fecha, los buses de esta empresa circulan con normalidad por la avenida Brasil.