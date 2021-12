Si bien Lima Metropolitana es una de las regiones con mayor avance en la vacunación contra el COVID-19 con el 70% de la población objetivo totalmente inmunizada, aún persiste un pequeño grupo de personas que no ha recibido ninguna dosis del fármaco. Pese a los reiterados esfuerzos del Minsa de organizar jornadas semanales de vacunación y enviar brigadas a domicilio o lugares públicos, unos 1,16 millones de limeños mayores de 20 años (quienes deberían haber culminado el proceso semanas o meses atrás) todavía no están vacunados.

Desde el viernes 10 de diciembre, ambos grupos –que en conjunto equivalen al 20% del público objetivo– estarán sujetos a las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno en un escenario marcado por el aumento de casos y la posible llegada de la variante ómicron, considerada “de preocupación” por la OMS.

Estos ciudadanos no podrán ingresar a malls, restaurantes, comercios u otros espacios cerrados, porque no cuentan con el carnet de vacunación completo. Tampoco podrán laborar de forma presencial si están en una empresa de 10 a más trabajadores, ni en transporte público o delivery. Asimismo, se les permitirá viajar al interior solo con una prueba molecular negativa que garantice que no sean portadores del virus.

Por grupos

¿Quiénes son los no vacunados en Lima? Según cifras del Repositorio Único de Información en Salud (Reunis), los rezagados están repartidos en todas las edades. Los adultos mayores fueron los primeros en ser vacunados –su curva de no inmunizados bajó notablemente entre marzo y abril–, pero aún persiste un 8,9% (125.283 personas) de no vacunados y otro 3% (43.535 personas) no ha completado el proceso.

El grupo de 30 a 60 años (que integra la PEA) registra una mayor proporción de personas en esta condición. Su curva de rezagados tuvo un fuerte descenso en los dos primeros meses de convocatoria, pero luego esta tendencia se fue ralentizando. Pese a figurar entre los últimos en ser convocados, los adultos de 30 a 40 años presentan el mayor porcentaje de no vacunados (18,4%), incluso por encima del grupo de 20 a 30 años (15,3%)

En el grupo de 12 a 19 años, el proceso está en marcha.

Factores detrás

¿Qué impide alcanzar la cobertura universal en la ciudad? El secretario del Interior del Colegio Médico, Eden Galán-Rodas, descarta dificultades de acceso debido a la mejora en la logística de la vacunación y exhorta a aquellos que faltan a no caer en campañas de desinformación. Destaca que los no vacunados son los que en este momento llegan a los hospitales en estado grave.

“Necesitamos hacer que los espacios públicos sean seguros. Es increíble que teniendo más vacunas no podamos avanzar con los que faltan. Mientras exista población no vacunada el virus seguirá mutando. Por un tema de derechos no podemos obligar a que todas las personas se vacunen, pero sí podemos aplicar restricciones a quienes no lo hagan”, opina.

El especialista añade que en un contexto de alza de casos debe aumentarse la capacidad de secuenciamiento de pruebas para analizar la presencia de nuevas variantes. “En Europa analizan entre el 5% y el 10% de casos positivos, mientras que acá no llega ni al 0,5%”, explica.

