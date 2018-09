Elecciones 2018: Las propuestas viales bajo análisis | #NoTePases

Con miras a las elecciones municipales y regionales 2018, El Comercio viene realizando una serie de mesas redondas con la participación de expertos. En la cuarta Mesa Redonda El Comercio, los especialistas conversaron sobre el transporte y tránsito en la capital.



A continuación sus propuestas:



Alexandra Ames, gerente de Operaciones y Proyectos de la Asociación Cruzada Vial.

Saludo la aprobación de la Autoridad del Transporte de Lima y Callao. El gran problema de la seguridad vial y de la congestión vehicular es promovido por la falta de coordinación entre instituciones en materia de transporte y tránsito. Lo que hará la nueva autoridad es juntar responsabilidades. En relación con las propuestas electorales más llamativas en materia vial, como por ejemplo los teleféricos, me parece importante la existencia de un sistema así, pero en los planes que he leído los candidatos no grafican la verdadera complejidad que implica su implementación y el motivo real para que quieran instalarlo. No he visto una propuesta seria sobre la cantidad de beneficiarios ni la reducción del tiempo de viaje. No basta con lanzar propuestas sobre trenes o tranvías o helicópteros. Eso no va a resolver la congestión, sino más bien conocer cuántas rutas establecidas y segregadas de transporte público masivo existen. El problema de la congestión es tan complejo que no se va a resolver con una cosa.

Franklin Barreto, jefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP.

Esta autoridad única es una buena noticia porque va a promover el orden. Quizá no al corto plazo, pero es una luz al final del túnel. El objetivo es generar el respeto a través de una fiscalización única que permita verdaderas sanciones. Esto, al mismo tiempo, va a influir en reducir la cantidad de víctimas por accidentes de tránsito, que a la fecha en Lima supera los 300 muertos durante el año. Además, entre enero y setiembre se van imponiendo más de 40 mil multas por exceso de velocidad. De todas las papeletas que impone la Sutrán no llega a pagarse ni el 1%. Por otro lado, es preocupante que los candidatos demuestren tanto desconocimiento de las normas. Prometen cosas que no pueden cumplir, que salen de sus competencias. Son propuestas que están orientadas a la captación del voto y que no van a solucionar el tema de fondo.

200 MIL



taxis hay en Lima, entre formales e informales. Según María Jara, la ciudad solo necesita 75 mil taxis.



92 MIL



de estos taxis circulan sin permiso. Su proliferación está vinculada al ineficiente sistema de transporte formal que no cubre la demanda de viajes.

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar y abogado.

​ Hemos llegado a esta situación de caos por la negligencia de los alcaldes. En la Ley 27181 de 1990, ya se obligaba a los municipios a constituir una sola autoridad para Lima y Callao. No se hizo. Ahora hay alcaldes que han dicho que presentarán una acción de inconstitucionalidad para evitar que se implemente la autoridad única, porque supuestamente afecta las competencias de la municipalidad. Creo que es importante que se definan las competencias para que no haya ningún entorpecimiento. El propósito de la autoridad única es implementar un servicio integrado de transporte. Por otro lado, los candidatos ofrecen unas propuestas absolutamente fuera de lugar. Un sistema de helipuertos (como el que ofrece Enrique Cornejo) no solucionaría el tráfico, pues solo beneficiaría a un puñado de personas. El teleférico sí se puede implementar, pero tiene que ser como una parte del sistema, incorporado al sistema integrado. En Medellín, por ejemplo, los teleféricos complementan a los buses, trenes, taxis y bicicletas. En caso de que se implemente, debería favorecer de forma prioritaria a la población que vive en las laderas de los cerros.

María Jara, asesora de la fundación Transitemos.

En Lima y el Callao, una sola autoridad del transporte va a servir para integrar las diferentes gestiones y hacer un trabajo más ordenado y un esfuerzo común. Por fin tendríamos un sistema de trasporte con buses-patrón, rutas lineales y un funcionamiento más amigable y que reduzca la velocidad de los vehículos. En relación con las propuestas electorales en materia vial, me preocupa que varios candidatos propongan legalizar los colectivos, cuando eso es un contrasentido. No se puede retroceder hacia un microtransporte, sino más bien subir la valla de la calidad en el transporte público. La población ahora los utiliza porque no le queda otra, pues no hay un sistema eficiente, pero prometer legalizarlos no es la solución. Además, al ser prohibidos por la ley general de transporte del MTC, legalizarlos estaría fuera de sus competencias. Hay candidatos que hablan de “seguridad”, pero no priorizan el transporte y el tránsito en sus planes, cuando estos dos últimos son sinónimos de inseguridad. La seguridad vial no es solo tener serenos y cámaras, sino es un tema más integrado. Candidatos, entiendan que dirigir la ciudad es una responsabilidad enorme que obliga a prepararse. Sería fatal que el próximo alcalde sea elegido apenas con el 20% de votos.