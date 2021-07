El último domingo 4 de julio, Anaí Medrano Bustamente (30), junto con su menor hijo, fue intervenida por un supuesto robo en el local de Tai Loy del distrito de Barranco. Los trabajadores de dicha tienda la persiguieron por varias cuadras porque presuntamente había escondido productos en su cuerpo. Sin embargo, ella los acusa de racismo.

Según reveló en su cuenta de Twitter, Luis Ernesto Mercado, familiar de Anaí, hasta el lugar llegaron agentes de la Policía para intervenirla y trasladarla a la comisaría. Además, aseguró que allí fue obligada a desnudarse para demostrar que no había robado nada y que fue liberada recién después de tres horas.

Él denunció que lo sucedido es un caso de racismo, ya que, según consideró, su pariente fue acusada de robo por ser afroperuana, por lo que iniciará acciones legales contra Tai Loy y la Policía Nacional.

Investigan presunto caso de discriminación

El Ministerio del Interior indicó que agentes de la comisaría de Barranco “atendieron la denuncia de la ciudadana identificada con las iniciales L.A.M.B.”. Además, previamente, el personal de la Central Única de Denuncias (CUD) del Mininter se comunicó con la mujer para “recabar la información correspondiente y conocer detalles”, con el fin de adoptar las medidas pertinentes.

Frente a la denuncia por discriminación presentada por una ciudadana en Barranco, el #Mininter comunica: 🗞️https://t.co/nsN59jWcB2 pic.twitter.com/mv2TPNk64L — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) July 6, 2021

Por su parte, la plataforma Alerta Contra el Racismo del Ministerio de Cultura, detalló que se contactó con la familia de la mujer para “brindar orientación legal sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, así como respecto de las acciones legales a realizar en el presente caso”.

Frente a los hechos ocurridos en las instalaciones del establecimiento comercial Tailoy del distrito de Barranco, en donde una ciudadana afroperuana fue detenida, el Ministerio de Cultura manifiesta lo siguiente: pic.twitter.com/Z8wa7Ap6j3 — Alerta Racismo (@AlertaRacismo) July 5, 2021

Tai Loy se pronuncia

A través de un comunicado, Tai Loy aseguró que sus trabajadores actuaron “en cumplimiento de sus procedimientos”, no obstante, aseguró que investiga el caso “en profundidad”.

“En cuantos a los hechos suscitados el día (domingo) en una de nuestras tiendas, debemos aclarar que nuestro personal actuó en cumplimiento de nuestros procedimientos, sin embargo, estamos investigando el caso en profundidad y, como siempre, estamos dispuestos a colaborar con la protección de los derechos de todas las personas y abiertos a brindar la información que resulte necesaria para esclarecer cualquier acto contrario”, indicó la empresa en un comunicado.

Comunicado de Tai Loy S.A. respecto a los hechos ocurridos el día de ayer en nuestra Tienda Barranco. pic.twitter.com/DdAje4b5dA — Tai Loy (@tailoyoficial) July 5, 2021

Versión de víctima de presunta discriminación

En declaraciones al noticiero de ATV, Anaí Medrano cuestionó que haya sido señalada desde un primer momento como una persona que ha robado artículos de Tai Loy cuando sonó la alarma. Aclaró que hubieron más clientes que salieron junto con ella cuando se emitió el sonido de alerta de la tienda.

Detalló que ella decidió retirarse del local a raíz que se sintió acosada por la trabajadora de Tai Loy que aseguraba que ella había metido cosas de más de S/50 dentro de su saco. Medrano también señaló que ha pedido que la empresa se haga cargo de las terapias psicológicas de su hijo por lo ocurrido el pasado domingo.

“La trabajadora, después de mostrar elocuentes gestos de racismo, comenzó a tocarme como si nada aduciendo que me había robado algo. Ahí mi hijo entró en shock. Yo tengo epilepsia, y lo único que quería hacer porque me sentía acorralada e intimidada, era irme del local. Por ello, me retiré de la tienda después de mostrar el vaucher que registraba lo que había comprado. Sin embargo, me persigueron como si hubiera hurtado algo y luego la PNP me detuvo más de tres horas, pese a que comprobó que no había cogido ningún artículo ilegalmente de Tay Loy”, señaló Medrano.

