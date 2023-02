Familiares de la pareja de jóvenes peruanos Manuel Laynez Palomino y Lisien León Quilla que fallecieron en un choque en la provincia de Manabi, Ecuador, solicitan apoyo de Cancillería para continuar con el proceso legal, ya que hasta el momento la empresa dueña del ómnibus no se ha hecho cargo del accidente.

“No contamos con un abogado para que se haga pasar por un debido proceso. Requerimos que nos puedan ayudar. Como peruanos no hemos podido denunciar y nuestros familiares no han recibido apoyo de la empresa”, indicó la hermana de Lisein para América Noticias.

Se dio a conocer que la empresa del vehículo en el que viajaban Manuel y Lisien, tampoco ha brindado ayuda al resto de pasajeros afectados en el suceso.

Rímac: Familia de peruanos fallecidos en Ecuador

El día del trágico hecho, según testigos, Raúl Agustín Zambrano Carranza, conductor del bus, en un primer momento se habría negado a pasar el dosaje etílico, por esta acción, se encuentra en prisión preventiva tras decisión de la Fiscalía ecuatoriana.

Manuel y Lisien tenían 28 y 27 años respectivamente. Ambos eran egresados de la facultad de ingeniería eléctrica de la UNI, donde se conocieron hace más de seis años.

El accidente courrió cuando ambos iban en un bus de la empresa de transporte Aray, de repente, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y se chocó violentamente contra un camión. El impacto provocó que el bus diera varias vueltas. La pareja murió al instante.