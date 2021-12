Un grupo de médicos realizó un plantón en el frontis del hospital Ramiro Prialé, en la ciudad de Huancayo, región Junín, rechazando la unificación del Seguro Social de Salud (Essalud) y el Ministerio de Salud (Minsa). Esto se da en el marco del paro nacional médico de 24 horas convocado por el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) para este miércoles 15 de diciembre.

El presidente del cuerpo médico del citado nosocomio, Dr. Walter Calderón, indicó que rechazan la unificación de Essalud y Minsa, y se encuentran en contra de algunos funcionarios de su institución.

“El Gobierno tiene una deuda con el Seguro Social que nunca va a ser pagada si se unifican los sistemas. Aparte, Essalud está en crisis y pese a que este hospital es el 6to mejor equipado del Perú, no tiene planta de oxígeno, faltan especialistas y los pacientes no consiguen citas”, indicó a Canal N.

Calderón agregó que exigen “la salida inmediata del gerente de la Red Essalud Junín, Miguel Arévalo, al igual que la del presidente del Seguro Social, Mario Carhuapoma”.

“(El primero) ha hecho una pésima gestión y, Mario Carhuapoma, que nos ha visitado cuatro veces, no ha sido capaz de hacer los cambios necesarios en esta gerencia. Es algo desastroso”, indicó Walter Calderón.

Antecedentes

En rechazo a la unificación de Essalud y el Ministerio de Salud (Minsa), el secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop), Teodoro Quiñones, anunció que acatarán el paro nacional de 24 horas este miércoles 15 de diciembre.

“En las 27 regiones se paran las labores, solamente quedan los médicos encargados de las áreas críticas. Solamente funcionarán las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de emergencia y de cirugía”, explicó en entrevista a Exitosa.

Quiñones lamentó que ninguna autoridad se haya acercado para entablar el diálogo correspondiente con su gremio. “No, no les ha interesado. Ayer inclusive la ministra de Trabajo (Betssy Chávez) ha tenido intervención en la televisión y no ha tocado para nada la huelga. Parece que no le interesara la seguridad de los trabajadores”, agregó.

Preocupación

El secretario general del Sinamssop explicó que a través de una fusión del sistema de salud, el Gobierno pretende “estatizar” cerca de 12 mil millones de soles del aporte de los asegurados de la institución. Aseguró que el artículo 12 de la Constitución remarca la intangibilidad de dichos fondos.

“El Minsa no podría tener las competencias de las prestaciones sociales económicas que tiene Essalud. Técnicamente, es inviable. Tenemos un convenio con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), donde hay distintas condiciones que tiene que ejercer un sistema de seguridad social y la única institución que ofrece este mínimo de seguridad social es EsSalud”, dijo al medio.

Essalud se pronuncia

En un comunicado, Essalud precisó que “una paralización de labores no contribuye al enfrentamiento de la pandemia del COVID-19 y además perjudica la atención de los asegurados”.

La institución también invocó a las organizaciones gremiales a mantener una voluntad de diálogo firme y propositiva para encontrar soluciones consensuadas que contribuyan a optimizar los servicios de salud.

“La actual gestión viene haciendo esfuerzos para fortalecer la institucionalidad y autonomía del Seguro Social y mejorar los servicios de salud... Estamos ejecutando proyectos de construcción de nuevos hospitales, realizando compras de equipamiento e insumos”, agrega el documento.

Finalmente, Essalud informó que ha tomado las medidas pertinentes para garantizar los servicios y la atención en todas las redes asistenciales a nivel nacional, principalmente en las áreas de emergencia, cuidados intensivos, cirugías de emergencia, consulta externa y hospitalización, en caso se concrete la paralización.

