El padre de la menor de 11 años que falleció tras ingerir pastillas en el centro educativo Imperio del Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia, afirmó que no es la primera vez que ocurren estos sucesos.

“Quiero que la investigación siga. Hasta el momento no tenemos respuesta de nada. No es la primera vez que pasa esto. En el colegio ya ha pasado muchas veces, dicen que el mes pasado sucedió, no le hizo efecto como tal (a la otra niña) pero le hizo mala digestión. Varios casos han habido”, contó para América Noticias.

Señaló que las cámaras de seguridad determinarán con mayor claridad lo ocurrido. “Es como un reto, no lo sé. En el patio es grande y tiene como tres, cuatro cámaras alrededor de todo, en el medio, adelante, atrás”, sostuvo.

En otro momento de la entrevista, detalló que su hija falleció a las 4:45 de la mañana en el hospital Cayetano Heredia; sin embargo, aún no puede retirar su cuerpo ya que no ha pagado el monto por la hospitalización.

“Ahorita los médicos no pueden soltarla hasta que paguemos. Por eso queremos que la UGEL, la directora se haga cargo. Son 1.577 soles los que se nos pide para retirar su cuerpo por los tres días de hospitalización”, indicó el padre.