El abogado Carlos Wiesse aseguró sentirse “totalmente arrepentido” y “sorprendido” por su comportamiento, luego de haber disparado contra el departamento de su vecino y vandalizado su auto en un edificio del distrito de San Isidro, en Lima.

Durante la audiencia de prisión preventiva en su contra, en la que el Poder Judicial desestimó esta medida y la modificó por la de comparecencia con restricciones, el letrado, de 41 años, dijo también que está dispuesto a pagar todos los daños materiales que causó.

“Primero, quiero decirles a todas las personas que están conectadas (a la audiencia) que me siento totalmente arrepentido con los hechos. Me siento sorprendido porque estaba totalmente alcoholizado. Luego de haber visto los videos de mi actitud, lo cual es muy reprochable, estoy dispuesto a pagar esos daños materiales”, indicó Wiesse durante la sesión judicial.

“Yo no conocía al señor, al agraviado. Lo conocí el domingo en la noche y le pido mil disculpas y también le he dicho que quiero hacerme cargo de los daños materiales. Mi familia también se ha acercado a él para hacerse cargo”, añadió.

En su defensa, Wiesse dijo también que nunca lesionó a ninguna persona ni utilizó su arma de fuego en contra de otro ciudadano. “Nunca he disparado a nadie ni menos matado o herido a una persona”, señaló.

“Lo que estamos viendo ahora, en los hechos ocurridos, (es que) tampoco lesioné a una persona. Nunca he tenido ningún tipo de pelea con el agraviado, no lo conocía ni me lo he cruzado por el ascensor (de su edificio). No me ha amenazado a mí no menos yo a él”, declaró.

¿Qué decidió el PJ sobre el caso de Carlos Wiesse?

El Poder Judicial declaró infundada la medida de prisión preventiva y dejó en libertad al abogado Carlos Wiesse, que destruyó un vehículo en el estacionamiento de su edificio y luego disparó contra la puerta del departamento de uno de sus vecinos, el último sábado 27 de mayo.

La decisión del magistrado Jeans Velazco Hidalgo se debe a que en el caso de Wiesse Asenjo solo se cumple dos de tres presupuestos: graves y fundados elementos de convicción, y peligro de obstaculización procesal; pero no una “prognosis superior de cuatro años de cárcel”.

El juez dictó comparecencia con restricciones, el pago de caución de 25 mil soles e impedimento de salida del país contra el abogado, que es investigado por uso de armas en estado de ebriedad, peligro común y otros.

La medida, además, establece que Carlos Wiesse sea retirado del edificio Los Castaños, se le prohíba ingresar al inmueble o acercarse a agraviados.

También deberá someterse a registro biométrico mensual, no ausentarse de Lima, asistir a diligencias fiscales, bajo apercibimiento. Está obligado a llevar tratamiento psicológico y psiquiátrico, los cuales deberá de reportar cada 30 días acerca del avance de ambas terapias.

En caso que Carlos Wiesse incumpla alguna de estas obligaciones se revocará este veredicto y se impondrá la medida de prisión preventiva conforme lo estipula la ley.