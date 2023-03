La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitaron al Ministerio Público que inicie una investigación de oficio contra Einer Gilbert Alva León, más conocido como ‘Makanaky’, quien durante una entrevista con el exboxeador y empresario Jonathan Maicelo, relató su participación en un presunto acto de violación sexual contra una menor de edad.

“Rechazamos los hechos narrados por Einer Gilbert Alva León, conocido como Makanaky, donde admitiría la comisión de un delito. Solicitamos a la Fiscalía Perú investigar el hecho de oficio, ya que también podría constituir apología del delito de violación sexual”, publicó la Defensoría del Pueblo en Twitter.

#DeUnaVezPorTodas Rechazamos hechos narrados por Einer Gilbert Alva León, conocido como Makanaky, donde admitiría la comisión de un delito. Solicitamos a @FiscaliaPeru investigar el hecho de oficio, ya que también podría constituir apología del delito de violación sexual. (1/2) pic.twitter.com/ocZwQxob0Q — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) March 27, 2023

“Una de las formas más atroces de la violencia de género es la sexual, por la grave afectación a la integridad de las mujeres. Además de una atención efectiva por parte del Estado, la sociedad debe condenar y dejar de normalizar este tipo de violencia”, añadió.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que, en la noche del último domingo, un equipo del Programa Nacional Aurora solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación contra el influencer por su presunta participación en ese acto.

Anoche, equipo del Programa Nacional Aurora, solicitó a @FiscaliaPeru que inicie investigación ante la declaración de influencer en redes sociales, sobre su presunta participación en un acto contra la libertad sexual y apología del delito. pic.twitter.com/nFd3ULFXou — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) March 27, 2023

¿Qué pasó con ‘Makanaky’?

Einer Gilbert Alva León, más conocido en las redes sociales como ‘Makanaky’, se presentó en el espacio Cha’ Kalato, que conduce el exboxeador y empresario Jonathan Maicelo, y confesó que participó hace varios años en un presunto acto de violación sexual con amigos del colegio.

“¿Cuándo fue tu primera vez, a qué edad?”, preguntó Maicelo, a lo que ‘Makanaky’ respondió: “Fue en el colegio. Me dicen Makanaky, quieres debutar, estaba nervioso, fue a los 15 años creo, con una chibola, pero ella no quiere, pero te vamos a hacer nosotros debutar, a la fuerza”.

“¿Cómo que a la fuerza?”, replicó Maicelo, a lo que ‘Makanaky’ continuó: “Es que no quiso dejarse, pero mis amigos, como son fríos de fríos, la cogieron pues”.

“O sea, la violaron”, dijo el exboxeador, a lo que su invitado respondió: “No es una violación, o sí, no sé pero, es que la chibola es pendeja pues”. “Yo no he violado, es que mis amigos son fríos de fríos. Tú sabes, pendejada, chibolada, pues, sí o no”.