Desde este lunes, 27 de marzo, se hará efectivo el cierre de 10 cuadras de la avenida Venezuela, que conecta a varios distritos de Lima, para la construcción de dos estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima.

El cierre de esta vía será por un tiempo aproximado de tres años y los vecinos de las calles aledañas se encuentran preocupados por el tráfico vehicular y accidentes que puedan ocurrir en las vías alternas dispuestas por las autoridades correspondientes.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), informó que apoyará a la Policía Nacional en el plan de desvío vehicular puesto en marcha en el concesionario del megaproyecto para la construcción de dos estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima.

El concesionario Metro de Lima Línea 2 informó que la Estación La Alborada (E-9) se construirá en la intersección de las avenidas Venezuela con La Alborada, mientras que la Estación Elio (E-8) estará a la altura del cruce de Venezuela con Aurelio García y García. Por esa razón, el tráfico estará restringido entre la avenida Tellería y la calle Arístides Del Carpio Muñoz.

Cercado de Lima: Vecinos protestan por cierre de avenida Venezuela

Vecinos protestan

En comunicación con América Noticias, los vecinos de la calle Francisco Moreyra, de la urbanización Los Cipreses, expresaron su preocupación por el cierre de la avenida Venezuela, pues dicen que su calle servirá como ruta alterna para vehículos privados y de transporte público.

“No hemos concluido la obra que tenemos en la universidad San Marcos y todos los carros van a pasar por un solo carril. Por Francisco Moreyra hay colegios, nidos y ha habido muchos accidentes”, dijo una vecina.

“El problema acá son los tiempos y esto genera problemas aleatorios como la basura. El camión no puede entrar y esta se queda por varios días. El señor Rafael López Aliaga (alcalde de Lima) debe agarrar esa papa caliente que es el by pass (avenida Venezuela) y terminar esa obra. Mientras no termine esa obra, acá vamos a tener problemas y van ya 13 años”, agregó otro residente de la zona.

Conoce el plan de desvíos dispuesto por el cierre de la avenida Venezuela

Rutas alternas

Según el plan de desvíos, implementado por el concesionario Metro de Lima Línea 2 y autorizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, los vehículos de transporte público y privado que se dirijan hacia Lima deberán ir por la av. Universitaria, la calle Arístides Del Carpio Muñoz, av. Alejandro Bertello, av. Mariano Cornejo y av. Tingo María. La avenida Bolívar será otra alternativa para el transporte privado.

En el caso de ir hacia el Callao, los vehículos públicos y privados podrán ir por las avenidas Tingo María, Bertello, La Alborada, Mariano Cornejo.

El transporte público también podrá ir por la av. Prolongación Arica y las calles Braille, Saavedra Piñón y las avenidas Sarria Arzubiaga y Óscar R. Benavides.

En tanto, el transporte de mercancías que se dirija hacia Lima tendrá como rutas alternas las avenidas Óscar R. Benavides, Sarria Arzubiaga, Thorndike y Universitaria; con dirección al Callao las avenidas Tingo María y Óscar R. Benavides.