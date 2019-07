Ventanilla: dictan prisión preventiva para ex funcionarios de hospital por irregularidades El ex director y la ex jefa de la unidad de administración fueron sentenciados por irregularidades en el uso de más de S/ 39 mil, presupuesto destinado a la adquisición de equipos y pago de servicios.

Ambos ex funcionarios fueron acusados del delito de peculado doloso. (Foto: GEC) Ambos ex funcionarios fueron acusados del delito de peculado doloso. (Foto: GEC)