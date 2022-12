Faltan 24 días para que acabe el año y la culminación física del tramo norte del Metropolitano aún no se concreta luego de reiterados retrasos en la ejecución de los trabajos. En tanto, los ciudadanos que viven en Independencia, Comas, Carabayllo y distritos aledaños aguardan a que se concrete esta obra que busca aliviar el tráfico vehicular.

¿Cuál era la fecha prevista para culminar la obra física?

El pasado 2 de noviembre cuando la obra tenía un avance del 92%, el alcalde de Lima, Miguel Romero, anunció que hoy, sábado 10 de diciembre, se entregaría la ampliación del tramo norte del Metropolitano.

“La ampliación del Metropolitano, llamada Chimpu Ocllo, va a ser inaugurada el 10 de diciembre”, detalló el burgomaestre durante la supervisión de los trabajos realizados, en compañía de vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y El Caribe, Carlos Felipe Jaramillo.

En tanto, el gerente general de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), José Buleje, aclaró en diálogo con el programa Cuarto Poder, lo que quiso decir la autoridad edil de la comuna metropolitana.

“El 10 de diciembre, la obra debe estar concluida totalmente de manera física . De allí hay un periodo de prueba”, remarcó. Al ser consultado si la extensión del tramo norte del Metropolitano se podría convertir en un ‘elefante blanco’, respondió: “No, porque la infraestructura quedará muy bien hecha. Nosotros estamos dando todas las opciones para funcione óptimamente”.

Luego, el sábado 3 de diciembre, la comuna metropolitana informó que la obra física cuenta con más de 94% de avance, pero ya no dio una fecha sino señaló que se tiene planeado concluir los trabajos de la extensión del Metropolitano “antes de finalizar el año”.

Además, detalló que, actualmente, tanto las estaciones como el patio taller se encuentran en etapa de acabados. Por otro lado, en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Naranjal, sector donde se unen el trayecto actual de 28 km con el nuevo tramo de 10.2 km, se viene terminando los trabajos de pavimentación.

Este Diario intentó obtener información más actualizada sobre la fecha de la entrega de la obra física de la ampliación norte del Metropolitano. Sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de la Municipalidad de Lima.

La Municipalidad de Lima indicó que la construcción del tramo norte del Metropolitano beneficiará a más de 350 mil vecinos de Independencia, Comas, Carabayllo y distritos aledaños. (Foto: MML)

¿Qué dice la ATU?

La ATU informó que ha detectado deficiencias en la construcción del tramo norte del Metropolitano, por lo que no aceptará la entrega de la obra hasta que la Municipalidad de Lima subsane dichas observaciones.

Funcionarios de la ATU indicaron al dominical Cuarto Poder que hay fallas en el cableado de las estaciones, así como estructuras débiles que separan la vía del Metropolitano de las pistas auxiliares y sardineles, que dificultan que los buses se orillen de manera correcta en las estaciones.

Incluso, la entidad hizo pruebas con los buses y se evidenció que, con el actual diseño de construcción, los buses no pueden aparcarse de manera óptima a las estaciones, ya que deja un espacio abierto, lo que puede causar caída de los pasajeros.

A esto se suma que el plan sobre la ampliación del Metropolitano establece que se implemente una marcha blanca con buses, pero la ATU advirtió que no realizará mientras que no se hagan las correcciones al diseño. Es decir, no hay fecha exacta de cuándo se pondrá en funcionamiento con buses el nuevo tramo.

“Nosotros no podemos recibir ninguna obra que no esté concluida y funcionando. Ni la ciudad ni el país merecen obras que se conviertan en elefantes blancos, eso jamás debería volver a pasar”, expresó Killa Miranda, jefa de asesores de la ATU, para el dominical Cuarto Poder.

“En ese momento, cuando las observaciones estén levantadas, habrá una marcha blanca, ATU verá que eso está funcionando y recibiremos la obra como corresponde”, agregó.

De esta forma, la ATU asegura que esta obra financiada por el Banco Mundial requiere que la Municipalidad de Lima les dé el servicio saneado en todos los aspectos, mientras la comuna metropolitana aclaró que su función se acaba con la construcción de la obra física y la subsanación de eventuales fallas.

Contraloría: No terminarían obra física a fin de año

La Contraloría alertó que los trabajos de ampliación del tramo norte del Metropolitano no concluirían el 28 de diciembre próximo, como lo establece la última ampliación del plazo del contrato, lo que significaría el aplazamiento en la culminación de la obra y el riesgo del reconocimiento de mayores gastos generales a favor del consorcio contratista.

El Informe de Hito de Control N° 25629-2022-CG/GRLIM-SCC, que comprende el periodo del 21 de julio al 24 de octubre de 2022, señala que el riesgo del aplazamiento y, por consiguiente, la puesta en funcionamiento del proyecto, se origina por la falta de coordinación entre Emape y la ATU respecto a los equipos y software para el sistema de semaforización, así como por la no obtención oportuna del suministro de energía eléctrica, y del agua y desagüe.

¿Cuándo estaría funcionando la ampliación norte del Metropolitano?

El gerente general de Emape, José Buleje, precisó que la Municipalidad de Lima se encarga de entregar la obra física, mientras la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ve el funcionamiento de la extensión norte del Metropolitano, es decir, el momento en que los usuarios pueden utilizar este servicio. En esa línea, la comuna metropolitana dijo que espera que la transferencia de la obra esté completa para el próximo mes de marzo.