La Municipalidad de Lima inició los trabajos de construcción del cuarto carril de la Av. Javier Prado Este, en el tramo comprendido entre la Vía Expresa y calle los olivos, en San Isidro. La ampliación del trecho, que comprende el Puente Villarán y la intersección con la Av. Arenales, tiene una inversión de alrededor de 3 millones de soles.



Según la comuna, esta obra permitirá ampliar la capacidad de la vía con la finalidad de mejorar la transitabilidad y seguridad de los usuarios, pues el mencionado tramo es una de las zonas que suele congestionarse más en horas punta. Asimismo, “facilitará el paso del corredor del Sistema Integrado de Transporte, de manera que mejore la conexión vial Este-Oeste”, indicaron en un comunicado.



Vale indicar que el proyecto de ampliación de carriles ha sido cuestionado por quienes consideran que reducirá las áreas verdes. Por ejemplo, la comuna de San Isidro elaboró un informe técnico en el que señalan que esta obra “no es favorable” debido a que disminuirá las áreas verdes de la Av. Javier Prado. Según informó El Comercio en agosto pasado, la comuna distrital concluye que habrá un deterioro en el paisaje que afectará la “calidad de vida del vecino y visitante”. Además, Arturo Yep Abanto, decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, consideró que la obra podría perjudicar a los peatones, ya que al incrementarse los carriles habrá más obstáculos para transitar de un lado a otro de la vía.

-Detalles de la obra-

El ingeniero Mario Cubas Romero, coordinador del proyecto, informó que la obra tendrá más de 1 km. de longitud. “Tomará en cuenta el rediseño y ajuste de la función del tránsito, considerando la decisión de cancelar los giros a la izquierda de salida desde Javier Prado”, detallan en el comunicado.



Además, se plantea la homogeneización de las calzadas de la Av. Javier Prado para lograr continuidad y capacidad constante en el tramo Vía Expresa del Paseo de la República-Av. Arenales-Jr. Francisco Masías.

Los trabajos comprenden 5 Sub-Tramos, divididos por las 4 intersecciones más importantes: Sub Tramo 1 –Los Olivos-Arenales; Sub Tramo 2 Arenales – Petit Thouars; Sub Tramo 3 Petit Thouars- Paseo Parodi; Sub Tramo 4 Paseo Parodi- Av. Rivera Navarrete, y, Sub Tramo 5 Av. Rivera Navarrete – Francisco Masías.



El ingeniero Cubas agregó que el proyecto considera modificaciones en el carril central y el mejoramiento en las esquinas, para optimizar la circulación canalizada y segregada de los vehículos y peatones. También, prevé la ampliación del puente Luis Felipe Villarán y la anexión de 2 puentes peatonales.



Lee también: