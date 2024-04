Juan Alberto Álvarez Andrade cumplía su tercer mandato como alcalde de Chancay cuando se puso la primera piedra de lo que sería el megapuerto, en mayo del 2016. Ocho años después, en su cuarto periodo como autoridad municipal y como uno de los defensores del proyecto, asegura que las autoridades nacionales no quieren asumir los pasivos sociales de la obra en que proyecta quintuplicar la población.

— ¿Cuál es el principal reto que afronta Chancay en este momento?

Hay muchos, pero no tenemos el apoyo del gobierno nacional. Todo el mundo habla del puerto, pero nada de la ciudad. Uno de los temas fundamentales es el abastecimiento de agua. Ahora alcanza para la cantidad de población que hay, pero el incremento será alto y no sabemos cuánto tiempo más habrá capacidad. No tenemos la planta de tratamiento de agua potable, solo el estudio elaborado por Cosco Shipping que supera los 200 millones de soles. Nuestro presupuesto es exiguo para una obra de tal naturaleza. El hospital se ha incendiado dos veces en un año y nadie ha intervenido, ni el gobierno central ni el regional. En el primero perdimos el archivo y en el segundo dos salas de operaciones. Necesitamos un hospital de mayor envergadura. El gobierno nacional tiene que tomar una política de inversión pública en Chancay sino la población se va a levantar.

— ¿Las vías de Chancay están preparadas para asumir un aumento de carga?

La carretera Panamericana Norte en este momento ya está recargada. Por mucho que digan que se está construyendo un viaducto para el megapuerto igual no se va a satisfacer [la demanda de] camiones que vendrán a la ciudad. Necesitamos accesos, el MTC nos dice que solo hay estudios. Eso se viene hablando desde el 2018, han pasado 6 años y no hay nada. La salida de Lima ahora la vamos a tener en Chancay y no queremos que se convierta en una nueva avenida Gambetta.

— Respecto a seguridad, la PNP ha adelantado que el complejo policial estaría recién para el 2026

Tenemos solo 60 efectivos de la policía para 70 mil habitantes, con solo dos patrulleros. No todos están disponibles al mismo tiempo. Hay 25 o 30 por turno. Se le entregó el terreno al Mininter para el complejo policial y recién se está declarando la viabilidad. No sabemos cuándo iniciará construcción. Hay una lentitud enorme. Por eso pedimos una autoridad autónoma.

— ¿Con qué personal municipal cuentan?

Tenemos 45 serenos y cuatro camionetas y tres motos, pero no pueden patrullar solos porque es exponerlos . La situación se puede descontrolar. Si queremos más serenos, eso se paga con recursos propios con lo poco que paga la población. En Chancay solo el 25% de la población paga los impuestos.

— ¿Ya ha aumentado la inseguridad?

Es innegable que hay inseguridad ciudadana. Por eso se ha elaborado un estudio de preinversión del proyecto de seguridad ciudadana en Chancay de 14 millones de soles, pero nosotros tenemos un presupuesto de 7 u 8 millones de soles. Estamos tocando puertas a la región y al gobierno central, pero no hay decisión política.

— El ministerio de Vivienda ha reconocido que hay aumento de invasiones ¿hay un plan para hacerle frente al tráfico de terrenos?

En la parte norte hay un problema que en los tres primeros meses del año ya ha tenido como 3 o 4 fallecidos por disputas de terrenos. Si el Mininter no se asienta acá podemos tener el incremento de esas disputas a todo el distrito, que por ahora no tiene invasiones tan fuertes porque muchos terrenos están ocupados por años, sea formal o informalmente. Se necesita un trabajo de inteligencia, no solo policial. Lo que sí veo es que hay empresarios esperanzados en tener el plan de desarrollo urbano para poder invertir con los espacios zonificados. El tráfico de terrenos es un riesgo y para evitar eso necesitamos fortalecer la seguridad con policías.

— ¿Cuál es la percepción en la población?

La población está impaciente. Hemos reiterado oficios al Ministerio de Economía y de Vivienda y hasta ahora no responden. La población va a hacer una marcha, ya no podemos seguir en conversaciones

— ¿Quién es aliado de Chancay en este momento?

Como distrito de Chancay estamos solos. La gobernadora que debería invertir en transporte y salud, que es su facultad, no lo hace. No estamos incluidos en el presupuesto participativo regional. El gobierno nacional nos dio tres obras a través de Punche Perú, pero solo una tiene presupuesto. Son obras de equipamiento urbano con pistas, veredas y muros de contención en poblaciones cerca del área de influencia del megapuerto. Están licitados, pero estancados porque no nos transfieren el presupuesto pese que fue aprobado como crédito suplementario. Es la es la oportunidad para que el Estado ponga su mirada en Chancay no esperen que suceda un caso como Tía María donde la gente se opone. El chancayano está abriendo los brazos para la inversión pero ¿a cambio de qué?

— ¿Cuál es su relación con la empresa?

Es buena, este es mi cuarto periodo, conozco el proceso de construcción y como gobierno local hemos sido facilitadores. La obra es buena, pero no se puede negar que va a traer situaciones que tendrán que ser compensadas. La empresa ha invertido un millón de dólares en estudios como la planta de tratamiento, el plan de seguridad, pero la ejecución tiene que hacerla el Estado.

