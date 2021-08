Conforme a los criterios de Saber más

En septiembre del 2020 el Concejo Metropolitano de Lima declaró de interés vecinal la ejecución de 10 proyectos de inversión en diferentes zonas de la capital. Entre ellos destacan el mejoramiento y ampliación de vías y espacios públicos, así como la construcción de nuevos sistemas de transporte urbano.

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, las obras priorizadas son: Ampliación del Metropolitano (Independencia – Carabayllo), Proyecto Pasamayito (Comas – SJL), Teleféricos de San Juan de Lurigancho – Independencia y El Agustino – Santa Anita, el Óvalo Monitor Huáscar (Surco – La Molina), los puentes Morales Duárez (SMP – Carmen de la Legua) y Ramiro Prialé (Chosica), el mejoramiento de la Av. Las Torres (Chosica), trabajos en el malecón Castagnola (Magdalena) y el Club zonal Parque de la Familia (Ate).

A poco de cumplirse un año de este anuncio, El Comercio recorrió varias de las obras para conocer el estado de las mismas. Además, desde la comuna, el alcalde Jorge Muñoz dio un balance sobre los avances, la inversión y los plazos de entrega.

Ampliación del Metropolitano

En febrero de este año se iniciaron los trabajos para la construcción de los 10,2 kilómetros del corredor exclusivo para buses del servicio. La obra contempla que se habiliten 18 estaciones y se calcula que beneficiará a 350 mil vecinos de Lima Norte.

“Tenemos un 16% de avance al inicio de esta semana. Pensamos que la entrega de la obra será hacia finales del mes de marzo o abril del próximo año”, explicó el burgomaestre, quien también resaltó que las estaciones se van a ir abriendo progresivamente, esto con la finalidad de brindar un mejor servicio a la población.

La obra contempla la construcción de una vía exclusiva para los buses del Metropolitano que pasará por las avenidas Túpac Amaru, Metropolitana y Universitaria. (Foto: Jorge Cerdan/ GEC)

La obra tiene un 16% de avance y sería entregada hacia finales del mes de marzo o abril del próximo año. (Foto: Jorge Cerdan/ GEC)

Vale indicar que, el plan de desvío vehicular se extendió desde el 18 de agosto ya que se cerrará el tránsito de varios carriles (en ambos sentidos) de las avenidas Universitaria y Metropolitana hasta la Av. Isabel Chimpu Ocllo. Mientras que la Av. México permanecerá cerrada totalmente.

En la zona, varios vecinos sugirieron mejorar la señalización y poner agentes de tránsito en las horas punta, también pidieron que se mejore la limpieza de los espacios públicos ya que hay basura y desmonte acumulados en varios puntos de la Av. Universitaria. Adultos mayores que transitaban por la zona solicitaron mejorar la accesibilidad de paraderos, sobre todos los cercanos a mercados, bodegas y establecimientos de salud.

Vecinos piden mejorar la limpieza de los espacios públicos. En la zona cercana a las obras se ven basura y desmonte acumulados. (Foto: Jorge Cerdan/ GEC)

Además, durante las horas punta se registra bastante congestión vehicular. También se pide que hayan más agentes de tránsito. (Foto: Jorge Cerdan/ GEC)

Proyecto Pasamayito

En agosto del 2020 la Municipalidad de Lima a través de la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima firmó el contrato para la elaboración del expediente técnico del proyecto Pasamayito o prolongación de la Av. Revolución, que unirá los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho.

“Esta es una obra que inclusive se prometió antes de asumir la alcaldía, como parte de la campaña. En los próximos días se firmará el contrato para ejecutar el proyecto que debe estar concluyendo para el último semestre del 2022. Se ha hecho un expediente técnico bastante bien realizado y no le vemos problemas [en acabarlo antes de que finalice la gestión]”, señaló Muñoz.

En esta vía se contempla la construcción de 8 kilómetros de pistas, 9 mil metros cuadrados de veredas de concreto. (Foto: Jorge Cerdan/ GEC)

Además, se construirán 10 mil metros cuadrados de muros de contención y 2 mil metros cuadrados de áreas verdes. (Foto: Jorge Cerdan/ GEC)

Vale indicar que esta vía contempla la construcción de 8 kilómetros de pistas, 9 mil metros cuadrados de veredas de concreto, 10 mil metros cuadrados de muros de contención y 2 mil metros cuadrados de áreas verdes. Además, la inversión será de 72 millones de soles y se prevé ejecutarla en un plazo de 10 meses.

Respecto a la alerta que hizo la Contraloría General de la República en su Informe de Control Concurrente N°13283-2021-CG/GRLICA-SCC relacionada al sobredimensionamiento de algunos materiales, Muñoz dijo que “hubo un problema de redacción en un punto que podía dar la sensación de un sobrecosto pero que cuando se revisaban los precios unitarios, claramente, estaban por debajo de los precios de mercado”.

Esta obra también se contempla eliminar los cobros ilícitos que en la actualidad, algunos moradores hacen por “mantenimiento de la vía”.

Para este proyecto, la inversión será de 72 millones de soles y se prevé ejecutarla en un plazo de 10 meses. (Foto: Jorge Cerdan/ GEC)

El alcalde Muñoz señaló que se eliminarán los cobros ilegales que hacen algunos residentes por el "mantenimiento de la vía". (Foto: Jorge Cerdan/ GEC)

Teleféricos

Para interconectar la estación Naranjal del Metropolitano con la estación San Carlos de la Línea 1 del Metro de Lima se planea construir el Teleférico Independencia – San Juan de Lurigancho. Esta obra que contará con cinco estaciones y tendrá una extensión seis kilómetros, busca reducir los tiempos de traslado y prevé hacer la ruta de punto a punto en solo 24 minutos.

De acuerdo con la comuna, hasta diciembre del 2020 se había firmado el contrato con el Consorcio Lurigancho CA por S/739 mil para actualizar el estudio de preinversión. Actualmente, Jorge Muñoz detalla que la Autoridad de Trasporte Urbano (ATU) aún “no ha dado da posibilidad ni autorización para poder realizar el expediente técnico”.

El teleférico permite la interconexión entre las estaciones Naranjal del Metropolitano, en Independencia, y San Carlos de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho. (Foto: Municipalidad de Lima)

“Tenemos documentos, hemos solicitado reuniones, pero la ATU no nos está abriendo las puertas, no nos escucha y estamos a la expectativa de que nos den la facultad de realizar el expediente técnico. Mientras que la ATU no nos dé el pase, lamentablemente no vamos poder seguir caminando en los otros aspectos que son importantes”, señaló el alcalde.

Por otra parte, Muñoz explicó que este teleférico se construiría a través de una iniciativa público - privada con la finalidad de que “quien pueda hacer la obra, también pueda ejecutarla o administrarla” con la finalidad de que no haya inconvenientes que puedan perjudicar la ciudadanía.

En cuanto al teleférico El Agustino que busca mejorar los accesos a la población que viven en las partes altas, se detalló que hasta diciembre del 2020 se había firmado el contrato con el Consorcio Agustino CA, por un monto mayor al millón de soles (S/1′007,062.50), a fin de actualizar el estudio de preinversión del teleférico. Esta obra prevé una inversión total de S/108 millones para construir cuatro estaciones en cuatro kilómetros.

El teleférico El Agustino prevé una inversión total de S/108 millones para construir cuatro estaciones en cuatro kilómetros. (Foto: Municipalidad de Lima)

Óvalo Monitor

Hace seis meses también comenzaron los trabajos en el óvalo Monitor Huáscar, en donde se construirá un paso a desnivel que beneficiará a 500 mil personas que transitan entre los distritos de La Molina, Surco, Ate, San Borja y San Luis. Esta obra con la que se busca aliviar la carga vehicular en la zona ya se encuentra al 16.77% de avance.

“Tuvimos un retraso inicial porque se encontró una tubería de Sedapal muy grande, que no estaba originalmente mapeada. Ya esa tubería se encapsuló y se buscó la solución ingenieril y esta obra se ha reencausado. La proyección es terminarla hacia finales del primer trimestre del año 2022”, acotó.

Con la construcción del paso a desnivel en el óvalo Monitor Huáscar se beneficiará a 500 mil personas que transitan entre los distritos de La Molina, Surco, Ate, San Borja y San Luis. (Foto: Jorge Cerdan/GEC)

La Municipalidad de Lima informó que esta obra con la que se busca aliviar la carga vehicular en la zona, ya se encuentra al 16.77% de avance. (Foto: Jorge Cerdan/ GEC)

Vale indicar que esta obra también contempla la ejecución de dos carriles segregados para el giro a la izquierda a la altura de la avenida Los Frutales, y la instalación de paraderos para el transporte público. Asimismo, se habilitará la vía auxiliar de la avenida Javier Prado, donde se ampliará el número de carriles en el extremo oeste del viaducto.

Vecinos y transeúntes pidieron a la Municipalidad de Lima cumplir con los plazos establecidos y mejorar las zonas de paraderos con la finalidad de evitar la congestión ocasionada por los vehículos de transporte público.

Vecinos y transeúntes pidieron a la Municipalidad de Lima cumplir con los plazos establecidos y mejorar las zonas de paraderos con la finalidad de evitar la congestión ocasionada por los vehículos de transporte público. (Foto: Jorge Cerdan/GEC)

Más obras

En el caso del puente Morales Duárez (SMP – Carmen de la Legua) se informó que las obras se encuentran en un 88% de avance y que sería entregado en el segundo semestre de este año. Hasta el momento, se ha concluido con el armado de los arcos metálicos, péndolas, la construcción de veredas y sardineles en el lado de San Martín de Porres, entre otros trabajos. Respecto al puente Ramiro Prialé (Chosica), la obra de mejoramiento se entregaría en abril del 2022.

Sobre el mejoramiento de la Av. Las Torres (Chosica), hasta marzo de este año, la obra presentaba un avance del 40%. Mientras que el Club zonal Parque de la Familia (Ate) tiene 6,1 hectáreas y contempla la inversión de más de 30 millones de soles. El inicio de la obra fue en junio del 2021 y su entrega está contemplada para junio del 2022.

Por último, los trabajos en el malecón Castagnola (Magdalena) tienen un 88% de avance y se prevé que finalicen entre septiembre y octubre.

“Hay muchas cosas que se están haciendo en los últimos tiempos. A mi me gusta trabajar de manera silenciosa. Yo soy una persona que trabaja de manera sostenida y con una característica, nuestras obras no tienen ningún tipo de corrupción y esa es la diferencia con las obras de otras gestiones”, resaltó el alcalde.

