Los ciudadanos de Chorrillos, Surco, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores podrán ingresar totalmente gratis a los Pantanos de Villa este domingo 26 de marzo solo presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para quienes deseen recorrer esta área natural protegida deben considerar que solo existen 4 turnos: de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.; de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.; de 1 p.m. a 3 p.m. y de 3 p.m. a 5 p.m.

La Municipalidad de Lima recomienda acudir 15 minutos antes de iniciar el recorrido a fin de evitar aglomeraciones o contratiempos. Asimismo, la visita dura cerca de 1 hora y 40 minutos donde se podrá conocer más sobre nuestra biodiversidad de flora y fauna.

El visitante debe realizar el único pago de S/ 5 por el servicio de guiado a partir de los 5 años.

Para reservar el ingreso a los Pantanos de Villa puede llamar al 9876-66656 o también puede acercarse el mismo día presentando su DNI en la boletería.

Este beneficio gratuito se da el último domingo de cada mes a los vecinos de Chorrillos, Surco, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

