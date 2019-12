El 18 de agosto, la modelo Macarena Vélez publicó en su cuenta de Instagram un video para pedir a su más de un millón de seguidores que la ayuden a ubicar al hombre que la tocó indebidamente en una discoteca de Lince. Esta fue la punta del iceberg de una serie de denuncias por delitos sexuales contra el mismo hombre: Adolfo Bazán Gutiérrez. Este es un recuento de todo lo que ha pasado en el caso que puso en evidencia, nuevamente, retrasos en atención de denuncias de violencia contra la mujer.

– La primera denuncia –

Macarena Vélez, ex participante del reality Esto es Guerra, fue el primer caso que llegó a los medios y propició la respuesta de las autoridades. Pero no es la primera acusación contra Adolfo Bazán Gutiérrez. Poco más de un año antes, el 7 de julio del 2018, la joven e, de 25 años, denunció que fue víctima de violación en el estacionamiento del edificio de Surquillo. Un video de las cámaras de seguridad del inmueble, proporcionado por la junta de propietarios del edificio, muestra a Bazán, semidesnudo, colocándose sobre la joven que estaba recostada sobre el asiento del copiloto. Minutos después, ella sale tambaleándose del vehículo, le increpa algo, camina unos pasos hasta que se cae sentada. Según su versión, el abogado la habría dopado para llevarle a su vivienda.

– Cinco meses en prisión–

Por la denuncia de Jhoselin Trauco Adolfo Bazán Gutiérrez fue recluido el 10 de julio en el penal de Lurigancho, pero salió en libertad a los cinco meses, en diciembre del 2018, bajo comparecencia restringida.

Luego, el Poder Judicial archivó definitivamente el caso porque la Fiscalía Penal 46 de Lima nunca lo acusó formalmente. Una fuente de la fiscalía aseguró que la denunciante no acudió a las citaciones y, por eso, el caso se archivó.

“Las notificaciones de la fiscalía no llegaron nunca a nuestro domicilio”, afirma la víctima. El examen del médico legista practicado a la joven concluyó: “Huellas de lesiones traumáticas recientes extragenitales”.

“Él sí me violó y lo que me indigna es que salió de la cárcel para seguir en lo mismo contra mujeres. Estamos evaluando pedir que mi caso se desarchive”, sostiene la joven.

– Cuestionada actuación de la policía–

La mañana del 7 de julio de 2018, Joshelin Trauco y Adolfo Bazán Gutiérrez no estuvieron solos. Dos agentes del Escuadrón de Emergencias Sur 1 acudieron a la vivienda del abogado luego de que una vecina reportara la conducta indebida del sujeto. Según cuenta la denunciante, ante la policía ella les dijo que Bazán la había violado minutos antes, pero no la ayudaron.

“Tuve que ir en un taxi a la comisaría. Los policías me abandonaron”, dice.

De hecho, el video de las cámaras de seguridad se ve cuando el patrullero se retiraba de la escena, ella corre al vehículo, este avanza y la arrastra un poco hasta que el conductor se detiene.

Por ello, el Fuero Militar Policial informó que dispuso acciones para investigar a los policías que habrían denegado auxilio y atención a Joshelin Trauco. En aplicación del Código Penal Militar Policial, la 13ª Fiscalía Militar Policial ha solicitado a la Jefatura de la Región Policial Lima la identificación del patrullero y de los policías que iban a bordo.

El Coronel PNP Manuel Vidarte Perrigo, director de Comunicación e Imagen de la PNP, informó a este Diario que el caso también se encuentra siendo investigado por Inspectoría General de la PNP.

Al respecto, Eliana Revollar, Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, consideró positiva la decisión de investigar la actuación de la policía, pese a que se realiza con un año de retraso. “Lo hacen tarde porque recién se han hecho evidentes las imágenes de un juicio que ya está archivado, donde el señor no tiene responsabilidad. Esto en parte por la actuación de la policía. Sin embargo, esta investigación es importante”, dijo a El Comercio.

Esta mañana, el ministro del Interior, Carlos Morán, señaló que están “cerrando las fronteras” para que el abogado Adolfo Bazán no pueda salir del país. “No nos sustraemos de la responsabilidad. La Policía está sometiendo a estos suboficiales a investigaciones de la Inspectoría General y también en el fuero privativo, abrir la investigación al respecto y que caiga la mayor sanción sobre estas personas”, dijo a la prensa.

– Segunda denuncia–

Alentada por la denuncia pública de Macarena Vélez, una joven–cuya identidad prefiere mantener en reserva– decidió contactarse con ella para contarle que Adolfo Bazán Guitérrez intentó violarla el 2 de marzo del 2019. Según su versión, ocurrió en una vivienda de Punta Hermosa, a donde él y su enamorada, amiga de la presunta agraviada, acudieron luego de una fiesta para descansar. Ella asegura que la entonces pareja de Bazán sabe todo lo que pasó.

A través de mensajes de WhatsApp del día de los hechos, a los que accedió este Diario, ella contó lo ocurrido a su amiga, quien respondió que Bazán estaba “avergonzado” y quería pedirle “disculpas” por haber ingresado a su cama. El caso no llegó a la comisaría ni fiscalía por temor de la joven a que el caso no llegue a nada.

– Aparece nueva víctima –

Además de los casos mencionados hay un cuarto evento de presuntos tocamientos indebidos cometidos por Adolfo Bazán Gutiérrez. Este se desprende de otro video de las cámaras de seguridad del inmueble de Surquillo.

El 6 de mayo de 2018, el abogado fue captado cuando toca y besa a la fuerza a una joven que se encontraba dormida en la terraza. En las imágenes difundidas por Panorama se ve cómo la mujer se resiste en todo momento al accionar del abogado, quien incluso le tapa la boca. La víctima en este incidente aún no ha aparecido.

– Primer intento de salida del país –

Una semana después de la denuncia de Macarena Vélez en Instagram, el caso saltó a la televisión y medios impresos como este Diario. El video de la denuncia del intento de violación del 2018 se difundió el domingo en horario estelar.

Para el martes 27 de agosto, el caso era conocido por muchas personas. Ese mismo día, a las 3 de la madrugada, Adolfo Bazán salió de su vivienda cargando maletas y junto a sus padres. Antes de las 7 de la mañana llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con intención de salir del país. Nada se lo prohibía porque, tal como confirmó Migraciones, hasta ese momento no contaba con impedimento de salida.

Pero llegó tarde. En un comunicado, la aerolínea Latam Airlines Perú confirmó que Bazán Gutiérrez tenía una reserva en el vuelo LA1448 con destino a la ciudad de Quito (Ecuador), pero no pudo abordar porque llegó tarde a la sala de embarque. No obstante, la aerolínea señaló que el abogado no contaba con otro pasaje vigente en esa empresa, pero que de todas formas se reservaban el derecho de embarque “de aquellos pasajeros que puedan perturbar la tranquilidad y adecuada operación de sus vuelos”.

Llega al aeropuerto Jorge Chávez con su maleta roja para viajar a Quito, Ecuador. Su vuelo salía a las 6:30 a.m.

- Tardía reacción de las autoridades -

Eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando, Bazán aún en el aeropuerto, crecía la incertidumbre sobre la posibilidad de que el abogado viaje al extranjero en medio de las denuncias. En redes sociales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo exigieron a la Fiscalía y el Poder Judicial celeridad en la atención del caso. El Poder Judicial respondió, a las 10:34 a.m., que sin pedido de la fiscalía, no podían dictar nada.

Al mismo tiempo, la defensa de Macarena Vélez solicitaba detención preliminar ante la Fiscalía Penal 28 de Lima. Pero la respuesta tardaba y el viaje de Bazán Gutiérrez parecía inminente.

Finalmente, antes del mediodía, la fiscal Giannina Luna, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer, solicitó, de oficio, al Poder Judicial que dispusiera el impedimento de salida por 15 días. “Ha sido valiente. A ella no le correspondía, pero lo pidió”, dijo una fuente a este Diario. Es así que a la 1 de la tarde, el 46° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia (CSJL) de Lima ordenó 15 días de impedimento de salida del país contra el abogado.

– Solidaridad ante la violencia –

Todo lo que pasó durante esta semana fue iniciado con la denuncia de Macarena Vélez, pero también con la colaboración de los vecinos de Adolfo Bazán Gutiérrez.

Carlos Cárdenas, presidente de la junta de propietarios del edificio donde vive, fue quien presentó los videos de las cámaras de seguridad que muestran la conducta del abogado, sin los cuales difícilmente se habría podido conocer hechos que datan de más de un año, como la denuncia de violación de Joshelin.

“Nosotros tenemos toda la disposición para colaborar con la Fiscalía con la entrega de los videos”, dijo hace unos días Cárdenas a TV Perú Noticias, reafirmando su disposición a las investigaciones. Esos videos hicieron la diferencia.

– Tres meses prófugo –

El viernes 27 de setiembre, más de un mes después de la denuncia de Macarena Velez, el 7° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó cinco meses de prisión preventiva y ordenó la captura de Adolfo Bazán Guitérrez. Para facilitar su captura, en noviembre, el Ministerio del Interior (Mininter) lo incluyó en el Programa de Recompensas y ofreció 20 mil soles por quien brinde información que ayude a ubicar su paradero.

La mañana del 24 de diciembre, fue capturado por la Policía Nacional del Perú en el terminal Manuel A. Odria de la ciudad de Tacna. El ministro del Interior, Carlos Morán, informó que el abogado intento volver a fugar del país, esta vez con destino a Bolivia. Al ser descubierto, también quiso sobornar a los policías para evitar su captura, agregó Morán.

En los tres meses que estuvo prófugo también apareció un audio donde una expareja del abogado lo acusa por drogarla, abusar de ella y grabarlo.

En el material difundido por ATV+ a inicios de diciembre, cuya fecha se desconoce, se escucha a la mujer increpando al sujeto, llamándolo “violador”, entre otros calificativos. Ella le dice que la mantuvo “drogada todo el tiempo” e incluso lo acusa de estar implicado en un asesinato. Sin embargo, Bazán se defiende negando haberla violado. Lo que sí admite es que la grabó sin consentimiento.

En el noticiero del mencionado canal, Lisseth Garrido Ortiz, abogada de dos presuntas víctimas de Bazán, indicó que el acusado grababa a sus víctimas sosteniendo relaciones sexuales sin consentimiento y los videos los publicaba en páginas pornográficas.

– Un niño involucrado –

Luego de la captura de Bazán Guitérrez, salió a la luz una nueva denuncia de abuso sexual, pero esta vez contra un menor de edad. Katty Cachay, defensa de Macarena Vélez, contó en América Noticias que el abogado detenido es investigado en la fiscalía de surquillo y que el menor se encuentra en el programa de protección de testigos.

“El niño actualmente tiene cinco años, no puede caminar y no puede hablar. Él es hijo de una de las ex parejas del sujeto. En este caso, la madre recién hizo la denuncia, porque muchas mujeres que le han querido denunciar le han tenido miedo. La expareja del menor se contuvo porque seguramente él la tenía coaccionada con videos sexuales”, dijo Chachay.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron a El Comercio que la denuncia existe y es por presunta violación en agravio del menor y de la madre.