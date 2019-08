El Agustino: sujeto con varias denuncias por agresión ataca con cuchillo a expareja

Esta madrugada, una mujer quedó desfigurada tras ser atacada por su exconviviente en la calle Los Claveles, en el distrito de El Agustino. El sujeto tiene hasta cinco denuncias previas por agresión. En el ataque participó la nueva pareja del agresor.



Según la agraviada, identificada como Lorena Medina Castañeda (30), Moisés Giancarlos Valda Oviada y Tania Ruth Manrique Saravia la golpearon en plena vía pública y luego la atacaron con armas blancas. El hombre le exige retomar la relación pese a que este tiene una nueva pareja, según informó 90 Matinal.

“Vino de frente a matarme con su actual pareja. Con una cuchilla [él] me quiso cortar la cara, pero como no pudo me cortó el brazo. Ella me metió la tijera en la cara. Tengo una hija con él, pero me amenaza de que si no regreso va a matar a mis dos hijos mayores. Creo que estaba drogado, una persona normal no hace eso”, contó.

El referido matinal indicó que Valda Oviada fue denunciado hasta en cinco oportunidades por la víctima y también es acusado de agredir a otras mujeres. Medina Castañeda exige garantías para su vida y para sus hijos.

Giancarlos Balda fue trasladado a la comisaría de Santoyo en El Agustino donde pasó por el proceso del médico legista para posteriormente ser puesto a disposición de las autoridades. “Que se vaya preso. Qué están esperando, ¿que me mate? Tengo tres hijos que ver”, dijo la víctima.



Madre quedó desfigurada tras ser atacada por su expareja en plena calle (Video: Latina)

- Líneas de ayuda-

Según cifras del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), hasta el mes de junio se reportaron 84 feminicidios y 204 tentativas en todo el país.



El Mimp cuenta con un servicio gratuito para atender a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual. Se trata la Línea 100 (marca el 100 desde cualquier teléfono público o celular) y funciona las 24 horas.



​El Ministerio del Interior también tiene a disposición de la población una línea de ayuda gratuita: 1818. Esta sirve como canal de ayuda para las mujeres que no han recibido una atención especializada en comisarías. La línea opera desde la sede central del citado ministerio y atiende las 24 horas del día, durante todo el año.