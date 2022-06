Una mujer con cuatro meses de gestación fue arrastrada y golpeada por un ladrón que le arrebató su celular. La víctima caminaba sola por la zona de Bocanegra, en el Callao, cuando fue asaltada.

“Venía por ahí con mi celular, me entró una pequeña llamada y sin darme cuenta vino un delincuente, me jaloneó el celular, me arrastró por el piso, luego me empezó a patear el vientre, las piernas. Gracias a dos personas que pasaban por ahí me pudieron ayudar”, contó la agraviada.

Fueron sus gritos de desesperación los que alertaron a agentes de la Policía que patrullaban la zona, quienes junto a dos transeúntes lograron capturar al malhechor.

“Una vez que le arrebató el celular, se dio a la fuga. Personal policial tuvo una reacción inmediata y ha logrado capturar el sujeto y recuperar el celular”, detalló el general Jorge Luis Castillo, jefe de la región policial del Callao.

Según la Policía, el delincuente vendía los equipos móviles robados en un mercado, ubicado en la Av. José Granda, en el distrito de San Martín de Porres.

El delincuente fue identificado como Manuel Apaza García, de 35 años, quien registra antecedentes por violencia familiar, receptación y robo agravado. Él quedó detenido en la comisaría de Bocanegra.