Caso Xohana: gerente municipal admite que pozos en plaza no tenían candados

La muerte de Xohana, una niña que fue encontrada en un pozo de la Plaza de Armas de Cerro Azul, ha despertado cuestiones por las medidas de seguridad del municipio en espacios públicos. Y es que, tal como lo mostraron algunos vecinos, los hoyos no estaban bien cuidados.



Al respecto, el gerente municipal Jaime Cubillas señaló a Canal N que el municipio no exime de responsabilidades pero esperan el resultado de la investigación. Admitió la falta de seguridad en la zona.

“Los que me indican es que esto no estaba con candados. Hay que ser sinceros. Tampoco hay que mentir a la población. Solamente estaba tapiado encima”, indicó el funcionario, pero precisó que una niña de tres o cuatro años no podría abrir las tapas debido al peso.

Por otro lado, Cubillas también confirmó que la pileta era alimentada por estos pozos y se encontraba en mantenimiento desde la gestión municipal anterior, es decir, desde hace más de cuatro años.

Indicó que esperarán el resultado de la investigación policial pues la plaza estaba con público debido a la celebración del aniversario distrital. “No me explicó cómo en una plaza de armas no se haya dado cuenta nadie”, dijo el funcionario.