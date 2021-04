En el Cercado de Lima, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron esta madrugada una vivienda, donde se realizaba un velorio debido a que sus asistentes no acataban las medidas sanitarias, en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno para mitigar el avance del COVID-19.

Ocurrió en una vivienda en la cuadra 18 de la Av. Prolongación Arica. Se trataba del velorio de un menor de edad, que fue asesinado a balazos el último martes.

El noticiero América Noticias indicó que las autoridades llegaron al lugar gracias a las denuncias hechas por los vecinos, debido a que escuchaban música a alto volumen desde la noche del miércoles y se prolongó hasta el horario del toque de queda.

Agentes del Escuadrón de Emergencia Centro I llegó al lugar para dar por concluida la reunión. (Foto: César Bueno/@photo.gec)

En imágenes, trasmitidas por redes sociales, se observa cuando varias de las personas en el velorio no portaban mascarillas de forma adecuada ni respetaban el distanciamiento social. Además, se puede ver cuando bailan y cantan al ritmo de música. En el lugar se aprecian arreglos florales.

Alrededor de las 5:25 a.m. llegaron al lugar agentes del Escuadrón de Emergencia Centro I de la Policía Nacional. No obstante, el comandante PNP de apellido Barra declaró al matinal que una vez que los policías llegaron a la vivienda se dio por terminada la reunión. Mencionó que no se les colocó una multa, debido a que los participantes en la reunión residen en el mismo inmueble.

Cercado de Lima: fiesta en velorio

“Acá no hubo fiesta ni orquesta. Ha sido un intento de velorio, intentaron reunirse y fueron disuadidos, y se han ido. El patrullero estuvo toda la noche para que no se suscite nada inusual. No hubo ninguna fiesta después de la intervención. Son familiares cercanos”, señaló.

Según las normas establecidas, están prohibidas las reuniones sociales y familiares a nivel nacional, a fin de prevenir nuevos contagios de coronavirus.

