Yenson Cornejo, regidor de la Municipalidad de Comas, denunció que fue amenazado y extorsionado por un sujeto de nacionalidad colombiana, quien le exigía 500 soles semanales para no atentar contra su vida. Pese a que el delincuente fue capturado por la Policía Nacional, la autoridad distrital sigue recibiendo amenazas.

Según Cornejo, el último lunes se acercó el extranjero a la puerta de su casa para exigirle el pago correspondiente y gracias a la presencia oportuna de un patrullero de la comisaría de Túpac Amaru se logró la captura de este criminal identificado como Jorge Hernán Clavijo Rico (22).

Tras la detención, el regidor acudió hasta el Departamento de Investigación Criminal del distrito y allí supo que anteriormente el malhechor ya había sido capturado y dado en libertad. Además, reveló que mientras hacía su denuncia recibió amenazas en su celular.

“Cuando le pregunté a los efectivos policiales me dijeron que es la segunda vez que lo detienen en esa dependencia policial, pero por el cobro de cupos por el tema ‘gota gota’. […] Esos audios que me han enviado, no me lo han enviado cuando yo estuve afuera de la Dirincri, yo estaba adentro y me decían que ellos estaban afuera”, dijo Cornejo ante las cámaras de América Noticias.

El funcionario teme por su vida y la de su familia, por ello pide garantías para su vida y exhortó a las autoridades encargadas realizar las investigaciones correspondientes.