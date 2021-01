En Comas, una madre de familia frustró el robo del celular de su hija al enfrentarse a dos delincuentes armados que iban a bordo de un mototaxi. El hecho ocurrió la tarde del jueves y fue grabado por las cámaras de seguridad de ese distrito.

En el video difundido por América Noticias, se muestra cuando la joven que caminaba por el jirón Tungasuca fue interceptada por uno de los ladrones que descendió del mototaxi. Ella fue lanzada al suelo al resistirse al robo de su celular.

En ese instante, aparece corriendo la madre de la agraviada en medio de la pista, y el delincuente deja a la joven antes de lograr su objetivo para abordar el mototaxi. Ahí la progenitora les lanzó una bolsa que llevaba, pero el vehículo avanza, la impacta y ella cae.

Luego de esto, la señora se levantó e intentó seguir a los ladrones que huyeron con rumbo desconocido. Ella sufrió heridas leves en los codos de ambos brazos.

“Ahora me doy cuenta de que tengo moretones [cogiéndose los brazos] Debe haber más seguridad porque la moto se fue para abajo. Yo quería romper o rajar el mototaxi, y ahí fue donde me caí. Luego mi hija me comentó que no le llegaron a robar. Ellos tenían revólver y ella [su hija] ha quedado asustada”, contó la madre de familia, quien prefirió el anonimato.

Los vecinos del jirón Tungasuca de Comas contaron que los robos al paso son constantes. También se reporta hurtos en casas y negocios del lugar. “El serenazgo casi no pasa. Cuando hay reclamo pasaron una semana y de ahí no”, contó una residente.

