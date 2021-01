Una mujer denunció que fue violada sexualmente por un suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego que ambos se reunieran en una cita en el cruce de las avenidas México y Universitaria, en el distrito de Comas.

Según el testimonio de la mujer, tras encontrarse con el policía Hillmer Josué Azaña Alvarado (23), acudieron a una bodega para comprar dos latas de cervezas. Y luego, con amenazas de muerte, la presunta víctima relató que fue llevada a un hostal situado en la calle Santiago, urbanización El Parral en Comas, donde finalmente fue ultrajada.

De acuerdo a la denuncia, la presunta violación ocurrió el pasado 29 de diciembre.

“Nunca acepté. Todo fue por amenazas. Me dijo que tenía fierro [pistola] por eso entré [al hostal] y estaba en pleno shock, en pánico. Se puso detrás de mí y me dijo ‘no te me achores porque tengo arma’. No puse resistencia. Incluso yo sufro de ataque de pánico y tomo pastillas cuando pasa algo fuerte”, contó la víctima.

Mujer denuncia haber sido violada por policía que la amenazó con arma de fuego

El parte policial detalla que ambos ingresaron al hospedaje J&R usando nombres diferentes y estuvieron en el lugar solo veinte minutos. “Me dijo toma veinte soles. No quiero hijos […] Quiero justicia. He quedado mal psicológicamente, me siento mal”, agregó la denunciante. América Noticias intentó obtener la versión del policía denunciado, buscándolo en el domicilio, pero no fue encontrado.

El matinal señaló que la Policía Nacional afirmó que actuaron de acuerdo a ley e informó que la denuncia ya fue puesta de conocimiento al Ministerio Público por lo que el policía de 23 años se encuentra en calidad de citado por disposición fiscal. Además, precisó que Inspectoría General de la PNP también realiza las investigaciones correspondientes.

Dato

Las personas que sean testigos o víctimas de violencia de género, pueden llamar a la Línea 100, servicio telefónico gratuito a nivel nacional especializado en brindar información, orientación y soporte a las víctimas de violencia o maltrato. Se puede acceder marcado el 100 desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene habilitado además, un servicio de chat para prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica. Se debe entrar desde cualquier dispositivo con internet a www.mimp.gob.pe/chat100. Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer cuentan con la línea gratuita 0800-00205 para recibir denuncias desde todo el país.

