Rosario Sasieta, excongresista y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, negó que manejara a excesiva velocidad y bajo los efectos del alcohol, cuando atropelló a una transeúnte, identificada como Tania Huarac Ulloa en Miraflores.

En diálogo con RPP, Sasieta afirmó que todo se trató de un “hecho fortuito” y que el examen de dosaje etílico al que se sometió salió negativo.

Aseguró que no fue intervenida por la Policía y que acudió a la comisaría de Miraflores, luego de que la herida fue evacuada al hospital, por lo que descartó que haya tratado de evadir su responsabilidad.

“Yo me quedé en el sitio cuando ocurrió el evento. Se llamó a serenazgo, tengo entendido que llamaron a otras unidades, vino la ambulancia y luego, cuando yo vi que la señorita estaba ya trasladándose al hospital Casimiro Ulloa en la ambulancia, es cuando yo he acudido con el personal policial a la comisaría de Miraflores y me he puesto a su disposición, tal como lo manda el protocolo”, expresó Sasieta.

“Estaba en (la avenida José) Pardo, estaba en el segundo óvalo que va para el malecón de Miraflores y he entrado a la avenida 7 de Junio, ese es el evento fortuito, ella pisa la pista y se da el encuentro, entonces el golpe no se ha podido evitar, (fue) intempestivamente”, agregó.

Por su parte, Alexis Ochoa, abogado de Rosario Sasieta, indicó que se ha llegado “a un entendimiento” con la familia de Tania Huarac Ulloa y que la atención médica es cubierta por el SOAT del vehículo de la exministra de la Mujer.

