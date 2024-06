En este segundo día, El Comercio conversó con once jóvenes, quienes relataron su historia y expresaron qué proyectos planean implementar después del evento.

Bajo el lema “Democracia somos todos”, estos líderes emergentes compartieron ideas y visiones para construir un futuro mejor (foto: Anthony Niño de Guzmán). / ANTHONY NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Los participantes: sus historias y propuestas

Sold’ley “Sol” Esperanza Suarez Pinto, estudiante de economía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, mencionó que, durante su formación académica, ha desarrollado habilidades en análisis económico, políticas públicas y gestión financiera. “Siempre he destacado por mi capacidad de liderazgo y mi pasión por el trabajo en equipo, coordinando y fomentando un ambiente colaborativo y de apoyo mutuo”, dijo.

“Me apasiona involucrarme en la realidad nacional y buscar soluciones a los problemas económicos y de otras índoles que enfrenta nuestro país. Considero que es fundamental que los economistas comprendan y participen activamente en el contexto socioeconómico en el que se encuentran”, agregó.

La alumna indicó que uno de los planes que tiene para que el país progrese es poner prioridad a los valores democráticos. “Lo que yo más destaco es la integridad para que de esa manera nosotros podamos impartir la democracia. Muchas personas no tienen muy claro este concepto, por eso quisiera impartirlo a las personas que me rodean”, indicó.

Sold’ley “Sol” Esperanza Suarez Pinto, estudiante de economía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (foto: Anthony Niño de Guzmán).

Claudia Edith Condori Mamani, alumna de medicina humana de la Universidad Privada de Tacna, informó que durante su formación académica se ha dedicado no solo a adquirir conocimientos científicos y habilidades clínicas, sino también a comprender cómo la salud y la democracia están intrínsecamente relacionadas en la sociedad. “He participado activamente en proyectos comunitarios y prácticas hospitalarias, lo cual me ha permitido presenciar de primera mano los desafíos que enfrenta nuestro sistema de salud”, dijo.

“Creo firmemente en el poder transformador de la educación, la participación ciudadana, la mejora de la salud pública; y estoy comprometida a seguir aprendiendo, investigando y trabajando en colaboración con futuros colegas”, añadió.

Claudia planea promover el respeto y la igualdad, para que de esa manera al terminar su carrera pueda contribuir en la salud pública e impartir la participación ciudadana. “El CADE ha influido mucho en mi forma de pensar para que más adelante pueda contribuir no solo en mi ciudad, sino también en todo el Perú”, acotó.

Claudia Edith Condori Mamani, alumna de medicina humana de la Universidad Privada de Tacna (foto: Anthony Niño de Guzmán).

Por otro lado, Alondra Maricielo Galarza Camarena, estudiante de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional del Centro del Perú en Junín, sostuvo que es una persona empática y solidaria. “Los profesionales en enfermería nos desempeñamos en múltiples aspectos, ya sea en el ámbito asistencial, educativo, científico o administrativo”, comentó.

“Siempre me ha gustado liderar dentro de mi facultad. Para estar en el CADE, mi decana me convocó, así fue como formé parte de esta linda aventura. Estoy agradecida de que haya confiado en mí para esta experiencia”, resaltó.

Alondra mencionó que, dentro del ámbito de la salud pública, le gustaría aportar para que el sistema de salud deje de ser fragmentado y así los pacientes puedan ser atendidos de manera más dinámica. “Mi solución sería tratar de acelerar estos procesos y unificar los sistemas que tenemos del Minsa, EsSalud, entre otros”, dijo.

Alondra Maricielo Galarza Camarena, estudiante de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional del Centro del Perú en Junín (foto: Anthony Niño de Guzmán).

Mario Luis Chambilla Labra, estudiante de contabilidad en la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, contó que actualmente se encuentra realizando sus prácticas preprofesionales en una empresa curtidora de cuero. “Esta experiencia del CADE Universitario 2024 ha sido una gran oportunidad para seguir desarrollándome profesionalmente y, a su vez, comprendiendo la relevancia del involucramiento de los jóvenes en la política para lograr interactuar en democracia”, destacó.

“La universidad me ha apoyado bastante para llegar hasta acá. Postulé, me pidieron distintos requisitos, pero la directora siempre confió en mí, le agradezco mucho. Mi centro de estudios me ha apoyado bastante en temas económicos para poder llegar”, resaltó.

Mario propone que desde la Contraloría de la República del Perú se debe velar para que los recursos del Estado se repartan y se usen eficientemente. “Siento que como estudiante esto me ha servido para cambiar mi chip e involucrarme. Desde la contabilidad, se puede garantizar que no haya corrupción”, dijo.

Mario Luis Chambilla Labra, estudiante de contabilidad en la Universidad Católica San Pablo en Arequipa (foto: Anthony Niño de Guzmán).

Por otra parte, Génesis Campos Vicerrel, estudiante de administración de empresas de Senati en Chincha, expresó que está muy feliz y orgullosa por ser partícipe de este evento. “Mi expectativa es que a partir de este encuentro podamos compartir diferentes ideas de las regiones de nuestro país y tomemos acción”, agregó.

“Yo me enteré del CADE este año cuando fui seleccionada para pasar por todo el proceso. Fui la única seleccionada de mi sede, luego competí con otras sedes, y finalmente del sur quedé yo. Estoy muy feliz”, dijo.

Génesis considera que, a raíz de las problemáticas que suceden en el país, le gustaría animar a sus compañeros para que se involucren más en sus derechos y deberes cívicos. “Yo podría ser un intermediario para poder promover en ellos la práctica de valores. Después de terminar mi carrera, yo seré una profesional con ética y libre de actos de corrupción”, acotó.

Génesis Campos Vicerrel, estudiante de administración de empresas de Senati en Chincha (foto: Anthony Niño de Guzmán).

Además, Fernanda Lezama, alumna de mecatrónica industrial en Senati en Lima, indicó que para llegar al CADE pasó por una serie de filtros. “Mi profesor me animó porque siempre tuve habilidades de liderazgo. Luego de procesos donde poco a poco íbamos quedando menos candidatos, me eligieron a mí para representar a mi institución”, dijo.

Destacó la importancia de que el sector público y privado actúen de manera articulada. “La implementación de tecnologías como la inteligencia artificial podría ser útil, no para reemplazar la mano de obra, sino para potenciarla. Puede ser una herramienta útil para la recopilación de información, de datos, entre otros”, sostuvo.

Fernanda Lezama, alumna de mecatrónica industrial en Senati en Lima (foto: Anthony Niño de Guzmán).

Gloria Estelinda Barrueta Natividad, estudiante de administración y marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Huánuco, mencionó que siempre se ha encontrado motivada a buscar nuevas oportunidades para su educación superior, por lo que tuvo la dicha de ser acreedora de la beca PRONABEC. “Ahora que estoy a solo unas semanas de terminar mi vida universitaria, estoy muy dichosa de poder culminarla al estar aquí presente en el CADE 2024, ya que he podido conocer a más agentes de cambio que buscan ser líderes en su localidad”, dijo.

“Yo conocía el CADE desde el colegio y desde ahí me empezó a llamar la atención, entonces cuando ya tuve la oportunidad de estar en la universidad, mi rector me recomendó participar. Tuve una entrevista y pude ser la seleccionada final”, sostuvo.

Gloria propone formalizar a las pequeñas empresas y brindarles las herramientas necesarias para que puedan hacerlo. “Hay muchas consultorías, pero que cobran mucho dinero. Se deben crear planes para poder ayudar a los empresarios que están iniciando”, mencionó.

Gloria Estelinda Barrueta Natividad, estudiante de administración y marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Huánuco (foto: Anthony Niño de Guzmán).

Hugo Alfonso Valdez Guadalupe, estudiante de bioingeniería de UTEC en Lima, indicó que cuenta con experiencia en startups peruanas de sectores de educación, agrícola e inmobiliario. “Actualmente soy fundador y CEO de HEALER, un centro de fisioterapia digital. Este año tuve la suerte de ser parte del cuadro de honor de UTEC en la categoría de emprendimiento, así me invitaron a ser parte del CADE”, resaltó.

“Se debe promover la democracia a nivel de innovación. Se podrían hacer unidades de cocreación tanto en el sector público como privado, involucrando a estudiantes para que puedan aportar sus ideas”, dijo.

Hugo Alfonso Valdez Guadalupe, estudiante de bioingeniería de UTEC en Lima (foto: Anthony Niño de Guzmán).

Jairo Saúl Nicolás Cornejo, estudiante de enfermería de la Universidad Señor de Sipán en Lambayeque, mencionó que tiene ganas de concientizar, implementar e incentivar una democracia donde sean los jóvenes los que asuman los retos. “En mi universidad han seleccionado a uno por facultad, los requisitos fueron tener buen promedio y participar de las actividades de la institución promoviendo la integración. Mi facultad creyó en poder capacitarme y enviarme acá”, enfatizó.

Destacó que los problemas más importantes del país están en el sector educación y salud. “Desde mi campo, como futuro profesional, creo mucho en la democracia. Hay que tener calidad en la salud. Por ejemplo, si promovemos una calidad de atención, vamos a tener profesionales óptimos para los pacientes”, resaltó.

Jairo Saúl Nicolás Cornejo, estudiante de enfermería de la Universidad Señor de Sipán en Lambayeque (foto: Anthony Niño de Guzmán).

Esteban Daniel Toribio de la Cruz, estudiante de comunicación y publicidad de la Universidad Científica del Sur en Lima, mencionó que se encuentra apasionado por conocer nuevas personas y conectar con ellas a través de sus historias. “Siempre busco el lado positivo de la vida y disfruto ayudando a otros a alcanzar su máximo potencial. Mi decano de la facultad me dijo que le gustaría que yo vaya. Ahora siento que tengo mucha información para compartir con mis compañeros”, dijo.

Él resalta que la sociedad debe trabajar para erradicar las “fake news”. “No hay persona que esté ajena, debemos ser responsables para que no se tomen estas noticias falsas como una fuente de información. Hay que apoyar con datos relevantes y verídicos en beneficio de la democracia”, sostuvo.

Esteban Daniel Toribio de la Cruz, estudiante de comunicación y publicidad de la Universidad Científica del Sur en Lima (foto: Anthony Niño de Guzmán).

Finalmente, Estefanía Avellaneda León, alumna de arquitectura en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ) en Lima, expresó que le gusta pensar que con los estudios y prácticas será capaz de crecer como persona para contribuir en la sociedad. “Soy parte del grupo de personas que cree fielmente que nunca se deja de aprender, así que después de graduarme y titularme, me seguiré capacitando. No tenía información del CADE, para mí fue una gran sorpresa. Me convocaron porque querían que los represente, me parece una muy buena oportunidad”, indicó.

Propone que, para progresar como país, es necesario articular el sector público y privado mediante la arquitectura. Por ejemplo, a través de la construcción de viviendas y así generar un impacto.

Estefanía Avellaneda León, alumna de arquitectura en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ) en Lima (foto: Anthony Niño de Guzmán).

Ideas compartidas

El evento contó con la participación de Oscar Caipo, Presidente de Empresarios por la Integridad, quien presentó el primer episodio denominado “Goleada con integridad para avanzar con democracia”. En su charla, Caipo llamó a la reflexión sobre la importancia de actuar con valores e integridad en favor de la democracia.

La segunda charla estuvo a cargo de Jorge Valenzuela, docente en la Universidad del Pacífico, quien abordó el tema “Un saque con respeto y punto para la democracia”. Valenzuela mostró a los jóvenes participantes cómo contribuir con mayor respeto para una sólida democracia que beneficie el desarrollo del país.

Posteriormente, Fernando Tincopa, Consultor Senior en el Centro Wiñaq, ofreció la conferencia “La importancia del diálogo en los equipos para triunfar”. Tincopa destacó la importancia de un diálogo constructivo y positivo en los equipos de trabajo para lograr el éxito.

Se enfatizó en la necesidad de articular el sector público y el sector privado. / ANTHONY NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Carolina Palacios, experta en comunicaciones y directora independiente, dirigió la siguiente charla titulada “Sumando kilómetros de libertad de expresión con integridad”. Palacios trató el rol fundamental de la libertad de expresión para lograr óptimos resultados en un sistema democrático.

Finalmente, Eduardo Torres, ex Gerente General del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y director independiente, presentó el quinto episodio llamado “Cuando el sector privado es clave para jugar nuestro mejor partido”. Torres abordó cómo el papel del sector privado aporta al desarrollo económico del país y a una mejor democracia para generar cambios positivos.

Las reflexiones finales del evento

De las principales reflexiones de las charlas se destaca la importancia de no solo brindar oportunidades a los estudiantes para que estudien en el extranjero, sino también impulsar en Perú las herramientas necesarias para que puedan progresar. En este caso, se enfatizó en la necesidad de articular el sector público y el sector privado. De esta manera, se ofrecerían mejores oportunidades a los medianos y microemprendedores.

Se destacó la importancia de la formalización de empresas. / ANTHONY NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Por otro lado, también se resaltó que es primordial vender productos y servicios de calidad, por lo que es importante invertir al momento de emprender, siempre y cuando se actúe de manera íntegra y se cumpla con la legalidad. Es decir, hay que tener el concepto de democracia y honestidad presente al momento de trabajar. Asimismo, se destacó la importancia de la formalización porque los emprendimientos generan empleos.

Análisis

Javier Ichazo, presidente del CADE Universitario 2024, informó a El Comercio que este tipo de encuentros puede influir de manera positiva en el desarrollo social y económico del país. “Para mí, el CADE es un espacio extraordinario para que los alumnos tengan una aproximación a la realidad del país. Ellos tienen la responsabilidad de estar adecuadamente informados. A partir de ello, podrán tomar mejores decisiones; nadie puede gestionar lo que no conoce. Este espacio les da herramientas para que sus ideas se hagan realidad y así tomen acciones para ayudar al país”, dijo.

Javier Ichazo, presidente del CADE Universitario 2024. / ANTHONY NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Resaltó que este espacio les abrirá la mente para pensar fuera de la caja. “Estos emprendimientos se realizan en beneficio de los peruanos que más lo necesitan. Algunos serán empresarios, otros políticos, otros entrarán al mundo corporativo, pero cada peruano desde su rincón debe colaborar”, afirmó.

“Es importante involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones y liderazgo. Ellos no son el futuro, son el presente. Serán los encargados de dirigir el país, pero pueden hacerlo desde ya. Ellos ya votan, proponen ideas innovadoras, entre otros”, agregó.