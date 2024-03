Ana Lucía Cabrera está preocupada porque asegura que su expareja y el padre de su hijo, Luis Max Echevarría, tendría la intención de llevarse al menor de 4 años a Estados Unidos. La mujer sostuvo que el hombre ha iniciado un juicio de restitución de país, el cual ella considera, carece de sustento legal. Teme que esta situación pueda causar un daño psicológico al niño. Además, señala que el juicio ha favorecido al padre en primera instancia, lo que le genera una gran angustia sobre el futuro de su hijo.

Todo comenzó cuando inició una relación a distancia con el hombre durante casi 6 meses, desde mayo del 2018. Él viajaba de Houston a Lima para visitarla; ya que nació en Estados Unidos, luego vivió en Perú, y finalmente regresó para estudiar y se quedó a trabajar allí permanentemente . “Quedé embarazada en noviembre del 2018. Para mí siempre fue una incógnita si iba a poder ser madre por temas de salud. Yo lo idealicé mucho a él, y me ilusioné con la idea de tener una familia. Era algo que habíamos conversado para hacer en el futuro”, dijo.

Ana Lucía dio a luz en julio del 2019, en Perú.

Ana Lucía relató que se sentía muy feliz con la noticia de tener un hijo. “Di a luz aquí en Perú en julio del 2019. Básicamente, la relación continuó a distancia, con visitas esporádicas”, mencionó. La mujer asegura que vivió humillaciones que la llevaron a pensar en querer separarse. “Yo fui a Houston con mi hijo para visitar a su papá en febrero del 2020, pero justo días después cerraron las fronteras por el Covid. Me terminé quedando allí hasta mayo del 2021. En todo ese tiempo, hubo reproches constantes por dinero porque yo no trabajaba en ese momento”, sostuvo.

“Decidimos separarnos en mayo del 2021 porque la relación ya no daba para más. La idea era que yo regresara a Perú para conseguir trabajo, pero su condición fue que viviera en la casa de sus padres. Para mí, eso era incómodo porque sentía que estaba en casa ajena, pero no me dio otra opción . Estuve así desde julio del 2021. Para mí, era solo cuestión de tiempo hasta que encontrara trabajo y pudiera irme a vivir con mi hijo a otro lugar en Perú”, agregó.

La mujer indicó que se enfocó en buscar trabajo y finalmente comenzó a laborar el 1 de diciembre de 2021. “Durante ese mes, le dije que ya era hora de que me fuera a vivir a un departamento con mi hijo, pero él me dijo: ‘tú te puedes ir, pero Emilio se queda’. Incluso sus padres me dijeron que no podía irme”, resaltó.

Ana Lucía decidió iniciar un juicio de tenencia en febrero del 2022.

Ana Lucía afirmó haber presenciado situaciones extrañas cuando dejó la casa. “Él me quitó los pasaportes de mi niño. Hubo una serie de amenazas e impedimentos de salida de la casa. Fue entonces cuando tomé mis cosas y decidí irme el 7 de enero del 2022. Junto con mi defensa, lo invité a conciliar, pero al día siguiente se fue de Perú , parecía que no le importaba (...). En el segundo intento de conciliación, su padre fue quien nos respondió y dijo: ‘a mi hijo no lo notifican en mi casa en Perú, a él lo notifican en su vivienda en USA’ . Por ello, el proceso se retrasó muchos meses y tuve que pagar una tasa de exhorto”, dijo.

Es así como la ciudadana decide iniciar un juicio de tenencia en febrero del 2022. “Por debido proceso, lo que sigue después de pedir una conciliación formal es interponer un juicio de tenencia . Yo pido tener la tenencia completa y a él le correspondería un régimen de visitas . Como tuve que notificar a Estados Unidos, la demanda tardó meses en ser notificada, hasta septiembre del 2022. Sin embargo, la sorpresa me la llevé yo porque él decidió interponerme un juicio de restitución ”, mencionó.

La mujer resaltó que el juicio de tenencia no puede avanzar debido al juicio por restitución. “ Este último determinará dónde vivirá el niño. Es decir, se deberá definir si vivirá en Houston o Perú . Yo jamás me he separado de mi hijo ni un solo día ; hemos vivido juntos siempre. En cambio, él siempre ha viajado por trabajo. Necesito la tenencia legal por escrito. Mi expareja tendrá su régimen de visitas. Lo que él ha pedido no tiene ningún tipo de sustento. Lo que quiere hacer es llevarse a nuestro hijo”, contó.

La madre expresa su temor de nunca más poder ver a su hijo.

Ana Lucía está angustiada porque el 16° Juzgado de Familia ha fallado a favor del padre en primera instancia, lo que significa que el menor podría ir a Estados Unidos. Ella no tiene residencia allí y teme no poder ver a su hijo . “Yo apelé el fallo porque en el 2021 había presentado una demanda de alimentos contra él, y alegó no tener ahorros y estar desempleado, por lo que no podría cumplir con la manutención de mi hijo. Encuentro contradictorio que se le dé la custodia a un padre desempleado”, dijo.

“El señor viaja con frecuencia. Mi niño ha vivido toda su vida aquí, nació en Perú. Sería muy perjudicial separarlo de su madre y de sus amigos. Lamentablemente, el padre no muestra disposición para llegar a un acuerdo. La segunda instancia se determinará el 12 de marzo, tengo miedo”, añadió. La madre dice experimentar una enorme inseguridad ante la posibilidad de que, si el juicio favorece al padre, este pueda llevarse al hijo al extranjero y ella nunca más pueda volver a verlo.

De acuerdo con Ana Lucía, el menor tiene la mayor parte de su vida en Perú.

Análisis

El abogado especializado en derecho procesal y de familia Rodrigo Rosales Santiago explicó a El Comercio que la decisión judicial ha sido bastante sorprendente. “ Una restitución se lleva a cabo cuando se determina que el menor fue trasladado de manera ilegal . Nadie está negando la posibilidad de que ambos padres puedan ver al hijo. Debería buscarse una solución mediante una voluntad mutua (...). Lo que sugiere la sentencia es que, a pesar del informe psicológico que recomienda la exposición de ambas figuras para el desarrollo óptimo del niño, se está vulnerando su interés superior”, comentó.

Informó que, en caso de que un menor sea secuestrado, el progenitor debe denunciar la sustracción, pero esta situación no parece ser así. “En la sentencia no queda claro cómo se está priorizando el interés superior del niño. La autoridad judicial no está obligada a ordenar la restitución del menor a menos que el niño esté expuesto a algún tipo de daño . Debería considerarse una tenencia compartida, donde se pueda distribuir de manera adecuada el tiempo y el espacio. Si ambas partes vivieran en Perú, no habría problema. Hay que priorizar los derechos fundamentales de los menores”, mencionó.

La mujer argumenta que no podría vivir en Estados Unidos debido a que su visa es de turista.

Descargos

La defensa del padre del menor, Luis Max Echevarría, afirmó que “las declaraciones de la madre no son ciertas. El niño no es exclusivamente peruano, sino peruano-americano, ya que su padre es ciudadano estadounidense. El padre no ha podido ver a su hijo durante 26 meses, a pesar de los intentos de llegar a un acuerdo . La madre acumula más de 100 constancias policiales debido a su incumplimiento del régimen de visitas”, dijo la abogada Diana Custodio.

Añadió que lo que estaría sucediendo es una retención irregular, dado que el niño salió legalmente del país, pero con una fecha de retorno acordada que no se ha cumplido . “La madre pasó su embarazo en la casa de los padres del señor en Perú, pero el niño ha vivido la mayor parte de su vida en Houston. Ellos viajaron ahí en el 2020 y regresaron a Lima en el 2021; la madre afirma que se debió a la pandemia, pero Estados Unidos es el lugar donde el menor reside habitualmente”, comentó.

Su abogada explicó que el hombre se dirigió a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, donde le informaron que era necesario iniciar un proceso de restitución internacional. “La Secretaría se comunicó con el Ministerio de la Mujer y este presentó la demanda (...). Aunque es cierto que el padre autorizó el viaje del niño el 17 de mayo del 2021, la fecha de retorno acordada era el 28 de diciembre del 2021. Es a partir de ese momento que se tomaron las acciones legales correspondientes y el proceso fue remitido al 16º Juzgado de Familia”, detalló.

Permiso notarial sobre la fecha de retorno.

Por otro lado, afirmó que el padre ha cumplido con el pago de alimentos, aunque hubo un proceso legal porque nunca se le solicitó una asignación anticipada. “ No puede haber una determinación de tenencia hasta que se establezca el lugar de residencia del menor . En primera instancia se ha determinado que el niño debe regresar a Estados Unidos. Pero mientras no haya un fallo definitivo, el niño no podrá salir del país. El padre ha obtenido un régimen de visitas, pero la madre no permite que lo vea . En un principio, le ofrecimos la tenencia a ella, con la condición de que el niño viajara de vacaciones para ver a su padre, pero ella propuso que se comuniquen solo por llamadas, luego videollamadas, y después mediante visitas bajo supervisión. Sin embargo, no permite que el niño salga de viaje”, explicó.

Sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento, ya que, si el señor lleva al niño irregularmente a Houston, estaría cometiendo un acto de secuestro y podría enfrentar consecuencias legales graves . Por lo tanto, esa no es una opción que él esté considerando. “El padre no tiene la intención de separar al niño de su madre, simplemente sostiene que en Estados Unidos será el tribunal quien tome la decisión final, él solo desea ver a su hijo. Dado que la madre nos impide ver al niño, hemos presentado un proceso de habeas corpus donde se detallan todas las restricciones que enfrenta el señor para estar con el pequeño”, comentó.