Las hermanas Elsa y Rocío Corvacho, quienes residen en la calle Los Olmos de la Urbanización Los Recaudadores, distrito de Ate, han sido vecinas de la zona durante más de 20 años. Sin embargo, desde el 2023, aseguran que su paz se ha visto perturbada debido a una construcción de la inmobiliaria Eficaxx ubicada junto a su hogar. Esto ha ocasionado la generación de polvo, la caída de objetos contundentes en su patio, el daño a sus plantas y la aparición de fisuras en las paredes de su vivienda.

En un video publicado por la cuenta de TikTok @sharon.reporta, se informó que las vecinas han presentado denuncias por daño e invasión a la propiedad privada. A pesar de las quejas y solicitudes de ayuda, afirman que las autoridades han hecho caso omiso a sus peticiones. “ Se han instalado andamios sin autorización que aún no han sido retirados . Solicitamos que se detengan las obras y se incremente la fiscalización. El alcalde debe cumplir con su deber. La basura de la construcción cae directamente sobre nuestra propiedad, afectando nuestras plantas . No merecemos esto, nuestros derechos están siendo violentados”, expresaron las hermanas.

En una entrevista con El Comercio, Rocío Corvacho declaró que, junto a su hermana, ha estado atravesando esta situación desde julio del año pasado. “Lamentablemente, lo que suele suceder es que los dueños originales fallecen y los herederos venden las casas a grandes inmobiliarias (...). No estamos en contra de la construcción de edificios, pero deberían implementarse medidas de seguridad para evitar perjudicar a las viviendas aledañas ”, dijo.

Por su parte, Elsa Corvacho aseguró que las están exponiendo al peligro al no instalar mallas de protección más seguras; y ha llegado a ver a los trabajadores a pocos metros de su patio y ventanas, invadiendo su privacidad . “Suelen manipular objetos contundentes que han caído en nuestra propiedad, lo que podría haber terminado en una tragedia si nos hubieran alcanzado a nosotras”, agregó.

Vecinas de Ate sufren fisuras y más daños en su vivienda debido a construcción colindante. Por ello, han interpuesto una denuncia por daño e invasión a la propiedad privada.

Además, aseguró que existe una falta de fiscalización por parte de la municipalidad. “La inmobiliaria nos ha acusado de acosarlos y de obstaculizar su trabajo, cuando simplemente pedimos vivir con tranquilidad y que se hagan valer nuestros derechos fundamentales (...). Por culpa de ellos, nuestras plantas están muriendo y tenemos 35 fisuras en nuestras paredes . Pedimos que el municipio tome cartas en el asunto. No nos vamos a rendir en esta lucha”, precisó.

“ Ya no tengo luz ni ventilación para mis plantas debido a una tabla que han colocado en la entrada de mi casa sin mi consentimiento . Nuestro hogar siempre ha sido fuerte, sólido y se ha mantenido en buen estado. No tienen derecho a hacer esto. Hemos confrontado a la municipalidad, pero no han hecho nada”, agregó Rocío.

Elsa Corvacho denuncia que objetos contundentes han caído a su patio, afectando sus plantas y exponiendo su integridad física.

Las hermanas añadieron que han presentado denuncias policiales contra la inmobiliaria. “No puede ser posible que lo que hemos invertido en tantos años nos lo destruyan en meses (...). Los propietarios del predio querían que firmáramos un documento sin leerlo, el cual nos hacía renunciar a nuestros derechos de reclamo ; claramente, no lo firmamos. Pedimos la suspensión de licencias para edificaciones que vulneren la tranquilidad de los vecinos”, expresó Elsa.

Vecinas denuncian falta de mallas seguras para evitar accidentes.

Análisis

La abogada especialista en derecho inmobiliario y jefa del área legal del grupo ‘My Home Organización Inmobiliaria’ Mercedes Seminario Huertas explicó que, al construir edificios multifamiliares, es común que se generen ruidos, polvo e incluso daños a viviendas colindantes. “Se deben tomar medidas desde el inicio del proyecto hasta la culminación total de la obra, con el fin de salvaguardar a los vecinos. Por ejemplo, dentro de una licencia de edificación se puede solicitar una declaración jurada donde se indique que se realizaron inspecciones a los predios de los vecinos, para corroborar cómo se encontraba la vivienda antes de la construcción y cómo está al finalizar, de manera que se puedan realizar las reparaciones correspondientes ”, dijo.

La especialista añadió que este tipo de obras siempre generan polvo y fisuras, pero el constructor está obligado a reparar todo tipo de daños en las viviendas colindantes para evitar molestias. “Se observa que la malla no está colocada de manera correcta y debe ser cambiada. Resulta extraño que la municipalidad no realice inspecciones y multas por lo sucedido; ese tipo de daños pueden incluso llevar a la paralización de la obra (...). Por ello, siempre es importante realizar constataciones notariales y policiales para revisar el estado de los predios”, acotó.

Las hermanas afirman haber sufrido de fisuras en sus paredes producto de la construcción.

Otra alternativa que la experta mencionó para tranquilizar a los vecinos es contratar a un jardinero o proporcionarles una compensación económica mensual para el cuidado de sus plantas , en caso de que hayan sufrido algún tipo de deterioro. “Esta compensación económica puede acordarse mediante una negociación”, mencionó.

Descargos

La inmobiliaria Eficaxx se ha pronunciado al respecto. “El día viernes 8 de marzo, hemos tomado conocimiento de un reclamo por parte de los vecinos colindantes a la obra que se ejecuta en el distrito de Ate. Nos hemos reunido con la familia vecina, llegando a un acuerdo a través de un diálogo alturado, transparente, de buena fe y buena intención, para que nos permitan instalar la mejor medida de protección (paneles fenólicos), lo cual asegurará la seguridad e integridad de la familia. Estas medidas de protección son los estándares de seguridad según esta etapa de construcción”, informó.

Las mujeres aseguran tener 35 fisuras en las paredes de su hogar.

“Hoy (11 de marzo), hemos suscrito este acuerdo en horas de la tarde con la familia involucrada. Para Eficaxx, es prioridad construir edificios multifamiliares acogedores y seguros, manteniendo el compromiso de proteger la seguridad de nuestros trabajadores, vecinos y clientes”, agregó.

No obstante, las hermanas Corvacho afirmaron que en el comunicado se hace referencia a otra familia, pero con ellas todavía no se ha llegado a un acuerdo.

Fachada de la construcción en cuestión.

La defensa de la inmobiliaria mencionó a El Comercio que, respecto a las hermanas, es un caso que se remonta a enero del 2023. “Desde esa fecha, nosotros hemos tratado de llegar a un acuerdo con ellas para que nos permitan entrar a su domicilio y así colocar medidas de prevención para justamente evitar las situaciones que ellas están denunciando”, dijo el abogado Juan Manuel Loza Martínez.

Añadió que se ha solicitado a la Municipalidad de Ate que pueda intervenir. “No hemos podido obtener una respuesta positiva de las señoras. Iniciamos un proceso de conciliación en octubre del 2023 para permitir el acceso a la empresa y colocar paneles fenólicos. Como resultado, logramos un acuerdo en el que las hermanas permitirían colocar un anillo de protección en el tercer piso de su casa durante los primeros días de noviembre, pero han transcurrido 4 meses y ellas han incumplido el acuerdo conciliatorio”, sostuvo.

Las mujeres aseguran que se ha invadido su propiedad en distintas ocasiones.

Sostienen que su privacidad se ha visto perjudicada.

“Esto nos impide continuar con normalidad nuestros trabajos. Ellas nos han interpuesto distintas denuncias, y en todos los casos la municipalidad ha desestimado sus pedidos porque no se ha corroborado que exista un peligro debido a que ellas no nos permiten el acceso. Su casa tiene problemas estructurales debido a la antigüedad. Incluso contamos con un informe del Colegio de Ingenieros del Perú. El domicilio tiene defectos de origen que son la causa de las fisuras que ellas denuncian”, mencionó.

El abogado señaló que no corresponde la paralización de la obra porque no existen daños. “Incluso ofrecemos una cobertura de seguro para cualquier riesgo que pueda ocasionarse. Tenemos más de 9 proyectos, y en el 98% de los casos los vecinos nos permiten acceder a sus domicilios; este es un caso aislado. Las invitamos a llegar a un acuerdo”, sostuvo.

Elsa contó que la tabla que colocaron impide que sus plantas puedan tener sol y ventilación.

La Municipalidad de Ate informó a este diario que la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones ejecutó un procedimiento administrativo sancionador a la inmobiliaria Eficaxx. “Durante la intervención, no se encontró al profesional responsable en la obra y los trabajadores no contaban con implementos de seguridad. Debido a ello, el jueves 14 de marzo se hizo una inspección a la construcción, donde se pudo verificar que las observaciones fueron subsanadas y cuentan con licencia de obra”, explicó.

Del mismo modo, el personal municipal sostuvo que el próximo lunes 18 de marzo acudirá a la vivienda de las señoras para supervisar los daños que habría causado la mencionada inmobiliaria.