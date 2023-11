La esposa y viuda de Ronny Revilla Bravo, inspector de la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) que falleció el pasado 17 de octubre a manos de delincuentes que quemaron el bus en el que viajaba en Abancay, indicó que el caso podría archivarse.

Ella hizo un llamado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para encontrar a los responsables del asesinato de su esposo.

LEE MÁS | El Agustino: Sutran realizó operativo de fiscalización contra el transporte informal

“Estoy aquí en Perú y he tenido que viajar a Abancay a ver toda la situación de mi esposo para ver realmente la realidad (…) Me he enterado de abogados, policías y de la gente misma que lleva el caso, en mi cara misma me dicen que lo van archivar, porque son mafias y tienen miedo. No tengo miedo a hablar, todos los días para mi son una pesadilla”, dijo en Buenos Días Perú.

En tanto, Henry Araujo, secretario general del sindicato de Sutran, señaló que han capturado a sospechosos en Apurímac, sin embargo, reclamó que no haya una investigación más profunda en el crimen de Revilla Bravo.

“Actualmente, están recibiendo amenazas, la esposa del compañero fallecido y los heridos. Dos están internados y los otros seis vienen recibiendo tratamiento. Esta zona del operativo era roja para Sutran, entonces mucho de nosotros recibimos información antes de lo que sucede. Igual mandaron a los inspectores, ya los policías los esperaban, que eran dos o tres máximo. Y, cuando regresan solos, es allí donde los atacan”, detalló.

Aseveró que, el día del atentado en Apurímac, también se registró otro en Cusco. Además, dos meses atrás, en La Libertad. “Nosotros reclamamos las garantías mínimas de seguridad. Esto ha superado cualquier límite. Hemos solicitado a las autoridades que saquen a las cabezas porque no hay un superintendete, solo una persona responsable”, indicó.