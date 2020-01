En menos de 24 horas Julio César Rojas Mogollón fue detenido en dos oportunidades. La primera vez ocurrió anoche al intentar quemar a su pareja en una calle de La Victoria. Serenos del distrito lo intervinieron y llevaron a la comisaría de Apolo donde unas horas después fue liberado. Se trata de un hecho en el que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público han entrado en versiones contradictorias.

► La Victoria: recapturan a sujeto que intentó quemar a su pareja en vía pública | VIDEO

► Joven que evitó feminicidio: “Apenas vi lo que pasaba fui a ayudar”

La segunda detención ocurrió esta mañana, luego de que se conociera un video de seguridad en el que se aprecia cómo Rojas Mogollón rocía gasolina sobre su víctima e intenta prenderle fuego. Este acto fue evitado por Juan Zuleta Gómez, un joven que trabaja limpiando carros en la zona.

Es así que, por medio de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar de oficio contra la fiscal Luz Marina Palacios Gonzales por la presunta comisión de infracción administrativa en el ejercicio de sus funciones. Por ello, se han dispuesto una serie de acciones y diligencias sobre el caso.

Por otro lado, el gral. PNP Augusto Sánchez, comisionado del Ministerio del Interior (Mininter) en casos de violencia contra la mujer, informó que ha iniciado una investigación preliminar contra los agentes de la comisaría de Apolo para determinar responsabilidades al dejar en libertad a Rojas Mogollón. “No podemos hablar de que la PNP ha cometido un error, hay un proceso de investigación que inspectoría inició. Lo que nos debe importar es que el sujeto está detenido”, dijo a la prensa.

- Versiones encontradas -

Luz Marina Palacios Gonzales trabaja en la Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer. La fiscal ha señalado, por medio de la cuenta de Twitter del Ministerio Público, que no dispuso la libertad Julio César Rojas Mogollón, quien además presenta cuatro denuncias por agresión contra la mujer. Dejó la instalación policial durante la madrugada de hoy.

#Urgente | El Ministerio Público aclara que la fiscal Luz Marina Palacios Gonzales, de la 3° Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer, NO dispuso la libertad del sujeto en el caso de la agresión a una mujer, ocurrido esta madrugada en La Victoria. pic.twitter.com/R0Pb207NCS — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 16, 2020

Además, Palacios Gonzales agregó que la Policía Nacional no comunicó oportunamente el hecho al Ministerio Público “ni en forma oral ni en forma escrita” y que se tomó conocimiento de los hechos a través de los medios de comunicación. Reveló que se comunicó por teléfono con la comisaría y le señalaron: “La señora dice que no está afectada. No amerita detención”. Finalmente envió a una fiscal adjunta para abrir una investigación de oficio.

Por parte de la PNP, fuentes de este Diario señalaron que los policías han asegurado que cumplieron con los procedimientos y que la fiscal les dijo que no se configuraba tentativa de feminicidio por lo que solo debía ser citado. Vale señalar que la víctima no quiso interponer la denuncia.

La Defensoría del Pueblo cuestionó que no se haya detenido en flagrancia al agresor. “Si tienes un sistema que funciona 7 días por 24 horas, ¿cómo es posible que no hayan detenido en flagrancia a esta persona y hasta ahora no sabemos quién es el responsable?”, dijo Elena Revollar, adjunta para los derechos de la mujer, en comunicación con Canal N.