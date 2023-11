El Comercio pudo conocer que con esta son más de 10 las operaciones que la Policía ha realizado a estos llamados ‘búnkers’ y que han permitido la captura de al menos 450 ciudadanos, la mayoría de ellos extranjeros, y con vínculos comprobados a actividades delictivas.

Respecto a la última intervención registrada en Pachacámac, el teniente general PNP Jorge Angulo, comandante general de la Policía señaló que “la inteligencia policial pudo determinar e intervenir, incluso con enfrentamiento armado, a través de disparos de arma de fuego”. Agregó que “se ha podido encontrar un centro de operaciones que está prácticamente conformado por 29 ciudadanos extranjeros”.

Según información a la que accedió El Comercio, de las 29 personas intervenidas, 28 son ciudadanos venezolanos y una de nacionalidad colombiana. En total, fueron 15 varones y 14 mujeres. “Casi todos sin documentos”, señaló una fuente policial que participó en la operación. Ello, indicó, “retrasa la identificación considerablemente”.

Un aviso anónimo alertó a la Policía sobre lo que estaba sucediendo en la casa de campo ‘Villa Mora’ desde al menos dos días previos de la intervención. Decenas de personas –según conoció la autoridad- se reunían en dicho local para “realizar su accionar delictivo en el distrito […] realizando fiestas y fumando marihuana portando armas de fuego”, cita el informe policial.

Tusi La PNP encontró en la cocina restos de la droga 'tusi', conocida como la droga rosada. Fuente: PNP 1 / 2 Drogas También se incautó cigarros de marihuana y pasta básica de cocaína. Fuente: PNP 2 / 2

Fue así que, a pocos minutos del mediodía del miércoles, decenas de agentes del orden ingresaron a la vivienda, encontrando y deteniendo a los extranjeros. Durante las diligencias se encontraron dos pistolas abastecidas, dos granadas tipo piña, un automóvil y “diferentes tipos de droga”. Imágenes registradas por la policía revelan la presencia de marihuana y ‘tusi’. Así, la PNP sumó una intervención más al ‘búnker’ de una organización criminal.

El Ministerio Público -por medio de la Fiscalía Provincial Penal de Lurín- abrió investigación preliminar por presunta tenencia ilegal de armas y microcomercialización de drogas contra 28 ciudadanos extranjeros, intervenidos en el ‘búnker’.

Propiedad alquilada

El alcalde del distrito de Pachacámac, Enrique Cabrera Sulca, expresó a América Noticias que el inmueble allanado se encuentra en un sector -la urbanización Jatosisa- donde prevalecen muchos fundos que son alquilados por sus dueños. “Yo calculo que este [fundo] debe estar entre quince mil y veinte mil soles mensuales”, refirió el burgomaestre en referencia a la propiedad intervenida por la policía.

El Comercio encontró la propiedad en cuestión en la aplicación de alquiler de inmuebles AirBnB. Bajo el nombre de Villa Mora, esta propiedad se encuentra disponible por un monto que supera los 1.300 soles por noche en caso de hospedar a 16 o más personas. Según la información policial, los detenidos habrían pasado dos noches en dicha vivienda. Según la información de alquiler, este inmueble puede albergar a 16 personas y cuenta con siete habitaciones.

Los búnkeres allanados más emblemáticos

Como dio a conocer El Comercio en un informe publicado meses atrás, los llamados ‘búnkers’ son inmuebles donde diversas organizaciones delincuenciales operan y realizaban actos ilícitos. Aquí planean sus golpes y realizan fiestas clandestinas plagadas de excesos.

Según información a la que accedió este diario, desde el 2020 se han allanado más de una decena de ‘búnkeres’, interviniendo a más de 450 personas. Estos son espacios –comúnmente establecimientos o propiedades de inmenso tamaño- sirven de refugio a los delincuentes. En estos eventos, la PNP ha detectado crímenes como explotación sexual, tráfico de drogas y uso ilegal de armamento.

La primera operación de este tipo fue el allanamiento de un inmueble en el distrito limeño de Punta Negra. El 12 de enero del 2020, 124 extranjeros fueron intervenidos en este lugar que funcionaba como un hotel. Además de la posesión de drogas y diez armas -incluso de largo alcance- se evidenció la explotación sexual de un grupo de mujeres.

En abril del 2021, 66 personas fueron detenidas en un búnker ubicado en Chaclacayo, donde se hallaron drogas -como ‘tusi’- y armas de fuego. Se trató de una vivienda de campo, similar a la que se allanó esta semana en Pachacámac.

Más de un año después, en agosto del 2022, más de 220 personas fueron intervenidas al interior de una discoteca de San Juan de Lurigancho (SJL). En ‘La Cabaña’, además de la droga, diversas armas de fuego y hasta un cráneo humano calcinado, se encontraba Christopher Joseph Fuentes González, alias ‘Maldito Cris’ y su novia, Wanda del Valle. Todos los retenidos fueron liberados.

Maldito Cris Durante la intervención en La Cabaña, El Comercio capturó el momento en que el próximo asesino de un sereno de Surco era trasladado como detenido. Fotos: Andrés Campos/GEC 1 / 2 La Cabaña La PNP encontró una gran cantidad de armas de fuego, así como drogas sintéticas y un cráneo humano calcinado. 2 / 2

Luego de que Maldito Cris disparara en la cabeza a un sereno en Santiago de Surco el 14 de abril del 2023, la policía inició su búsqueda a todo nivel. Cuatro días pasaron hasta que la PNP intervino un búnker ubicado en la playa Los Pulpos, en el distrito de Lurín. Allí, otros seis sujetos –todos venezolanos- fueron detenidos. No se encontró ni a Wanda del Valle ni a Christopher Fuentes.

Poco más de tres meses pasaron hasta que se alertó sobre la intervención de más de cien personas en el local ‘Pantera Rosa’, otro ‘búnker’ ubicado en SJL. En el lugar se rescató a 22 mujeres, víctimas de proxenetismo. Del centenar de detenidos, solo 21 recibieron una detención preliminar por quince días. Dos días luego, el búnker de la banda ‘Imperio VIP’, donde trece mujeres y dos hombres permanecían retenidos por los delincuentes.

Liberación constante

Como estos, la policía ha realizado múltiples operativos. En todos existen factores en común, como la presencia de armas, drogas y ambientes de fiesta. Además, la mayoría de escenas han sido inmuebles de gran tamaño y llenos de lujos. Pero otro factor compartido es la facilidad con la que los detenidos quedan libres. De hecho, el actual jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú se refirió a esta problemática años atrás, luego de intervención en Chaclacayo.

“Desde la Policía estamos haciendo una estrategia para ubicar de nuevo a estas personas y ponerlas a disposición de la fiscalía por estos gravosos hechos. Se han encontrado 4 pistolas en diferentes ambientes, se encontró droga, situación que iba a ser corroborada por las pericias [...] Ya serán las autoridades fiscales las que evalúen si la estrategia operativa de la Policía estuvo bien o la estrategia legal de la dirección legal de la investigación tuvo algún error. La estrategia de la PNP cumplió con todos los protocolos. Nos apagaron la luz”, agregó el jefe policial, en referencia a la disposición fiscal de no dar detención preliminar a los involucrados.

En comunicación con El Comercio, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, comentó que “la policía está atada de brazos y pies”. “Lo que pasa es que la investigación criminal ya no existe en el Perú porque en el 2004 se le encarga la investigación del delito a la fiscalía”, explicó, resaltando que “cuando se producen intervenciones [como las del miércoles], si no hay fiscal, no se puede hacer nada”.

Aliaga advirtió que “la investigación criminal es sumamente importante para el proceso penal, para la correcta administración de la justicia. Solamente se puede condenar a un imputado con pruebas objetivas, científicas. Nadie puede ser sancionando sin pruebas. La prueba la aporta el trabajo de investigación criminal tiene que ser técnica y científica. [El problema] es que ya no hay la profesión de investigación criminal”.

Respecto a las capacidades que se tienen para identificar a delincuentes indocumentados, el también general en retiro de la PNP indicó que hay “múltiples técnicas para identificar a las personas. Impresión digital de todos los dedos, fotografías, mediciones, en casos extremos hasta el ADN”. Finalmente, resaltó la importancia de la cooperación internacional por medio de la Interpol. “Existen las herramientas, pero la policía ya no puede actuar de forma propia”, criticó.