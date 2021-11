David Mamani Cutipa, quien es mototaxista, denuncia que fue víctima del robo cibernético de S/6.000 el pasado 11 de noviembre. La víctima detalla que todo se produjo cuando su celular comenzó a presentar fallas en la señal.

Según contó a América Noticias, él llamó a Movistar para saber qué problema tenía su línea telefónica. Tras varios intentos para solucionar la cobertura de su número y sin conseguirlo, la entidad le recomendó que adquiriera un nuevo chip en una agencia autorizada.

Por lo que ese mismo día compró un nuevo chip en horas de la mañana y pudo utilizar sus aplicativos como de costumbre. Sin embargo, a eso de las 2 p.m. recibió una llamada del banco BBVA donde le consultaban si había realizado una transferencia de S/6.000.

null null





Ante esta situación, Mamani regresó a la agencia de Movistar preocupado al creer que le habían cambiado el chip para perpetrar el robo de su dinero. “Cuando fui a reclamar el día 12, porque dije ‘me habrán cambiado el chip’. Me dieron un reporte que a las 10:58 a.m. yo compré el chip. Pero también salió un reporte que una persona suplantó mi identidad y compró un chip a las 00:07 a.m.″, precisó.

La víctima sostiene que Movistar nunca le informó que ya habían comprado previamente un chip a su nombre horas antes que él lo hiciera. Por lo que pide que se esclarezca cómo se produjo dicha transacción de madrugada.

Por otro lado, Mamani indicó que tras acercarse al banco BBVA le informaron que la transferencia bancaria se realizó a Lenni Alexis Juan Huamán Chávez a su cuenta bancaria Banbif. “Era todo mi sustento, todos mis ahorros. Era para poder sustentar los estudios de mis hijos”, aseveró el mototaxista.

Según el matinal, Lenni Alexis tiene un amplio historial de denuncias, entre las que figura una por fraude informático.

LEE AQUÍ | Fraude en prueba para nombramiento de maestros: Sutep considera que la Fenatep boicoteó el examen

BBVA SE PRONUNCIA

Al respecto, el BBVA informó que el caso de David Mamani ingresó a una solicitud para revisar lo ocurrido, la misma que se encuentra en proceso de investigación para ofrecerle una respuesta en el plazo más breve.

Asimismo, la entidad reiteró a sus clientes y a la opinión pública “no ingresar a enlaces desconocidos, nunca debe proporcionar información personal o bancaria en páginas web a las que ha accedido desde un enlace incluido en un email o SMS”.

Así como “revisar detenidamente el enlace que contiene el SMS y observar si incluye palabras o caracteres extraños”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó el inicio de la aplicación de la tercera dosis contra la COVID-19 a los adultos mayores de 65 años a más. Sin embargo, no todos pueden acercarse porque primero deben cumplir una serie de requisitos antes de ir para ser inmunizado.