Un niño de tres años empujó a uno de los tres delincuentes que pretendían robar la camioneta de su padre, en los exteriores de su vivienda, ubicada en el distrito de Pachacamac.

El padre se resistió al robo y fue golpeado. Los asaltantes se retiraron, pero durante su huida realizaron disparos al aire y un vecino murió al ser alcanzado por una bala.

El video captado por una cámara de videovigilancia y difundido por el noticiero América Noticias muestra cuando el agraviado-cuya identidad se mantiene en el anonimato por seguridad- llegaba a su vivienda situada en la ampliación Los Jazmines de José Gálvez (Pachacamac), cuando fue interceptado por tres delincuentes.

En las imágenes se puede ver cuando el hombre es reducido por los ladrones aparece su pequeño hijo de tres años. El menor de edad vino corriendo y sin medir el peligro se lanzó para empujar a uno de los delincuentes.

“ Es preferible regresar a mi tierra, Apurímac porque seguir aquí [en Lima] la vida no vale nada. Eran tres sujetos y uno de ellos tiene cojera. Como me resistí en un primer momento me tiraron golpe con la cacha en la cabeza y pierdo conocimiento ”, contó el padre de familia.

“Abracé a mi hijo y lo tuve cerca de mi pecho para protegerlo. Ahí es donde le cae un ladrillazo a uno de los delincuentes y ya pude escaparme y entrar a mi casa. De ahí salen, mi esposa y mi hermana y les tiraron piedras”, agregó para el matinal.

Tanto el padre de familia, el niño de tres años y los otros familiares del agraviado resultaron ilesos de este violento intento de robo de una camioneta en Pachacamac.

Un vecino muere de un balazo

Los delincuentes al saber que no podían obtener la llave de la camioneta para robársela emprendieron la huida y fue en ese momento que un grupo de vecinos provistos de piedras comenzaron a perseguirlos. Sin embargo, uno de los proyectiles disparados por los maleantes impactó contra un residente lo que provocó su muerte.

Se traba de Enrique Moisés Rosas Nolasco, quien deja una esposa y cinco hijos en la orfandad. “Por favor su apoyo porque los niños son huérfanos y ahora no tienen ni para comer”, dijo el agraviado del intento de asalto.