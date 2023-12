Agentes de la División de Investigación de Estafas de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanó el lunes, 4 de noviembre, las oficinas de la empresa Corporación Margarite, la cual es acusada de engañar a personas con una supuesta inversión rentable en joyas. En el operativo fue llevado a cabo en San Isidro y participaron la Fiscalía y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

De acuerdo a las autoridades, las víctimas firmaban contratos desde mil soles mensuales y la compañía les ofrecía ganar entre el 6 y 10%. El coronel José Cruz, jefe de la División de Estafas, reveló que hay cerca de mil personas perjudicadas.

“Hemos encontrado evidencia de los contratos por eso es que hemos podido establecer que son un aproximado de mil personas las que han salido perjudicadas, el promedio de todo lo recaudado es de 25 millones de soles. También hemos encontrado evidencia de que esta persona ya había constituido empresas y cuentas bancarias en Panamá. Todo indica que el dinero ha sido desviado a ese país”, dijo Cruz a Latina.

Por otro lado, señaló que la SBS lanzó alertas mediante sus redes sociales donde solicitaba al público no invertir en la Corporación Margarite porque no tiene respaldo alguno.

“Hace tres meses este negocio ha caído por la mala administración porque no tienen ningún respaldo. Con la SBS ya se había notificado en marzo, es más se publicó una alerta indicando que no aporten a esta empresa porque no tenían ningún respaldo y no estaba regulado”, señaló la autoridad.

Agregó que durante la intervención cerca de 30 personas se encontraban reclamando a la empresa que les paguen porque no veían sus ganancias desde hace tres meses. Además, la dueña de las oficinas reclamaba el pago del alquiler.

Los administradores de este negocio fueron identificados como Rosa Huertas Canova y su hermano Jorge Enrique. Ellos no fueron detenidos porque, según el coronel José Cruz, “no alcanzaron los presupuestos de flagrancia delictiva en ese momento y la disposición judicial solo alcanzaba para allanar y proceder a la incautación de toda la evidencia”.