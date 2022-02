Un grupo de vecinos del asentamiento humano San Vicente, en el distrito de San Juan de Lurigancho, atraparon a tres delincuentes y quemaron la motocicleta que usaron para asaltar a una mujer de la zona en la puerta de su vivienda. El hecho ocurrió esta madrugada.

El noticiero América Noticias informó que los sujetos involucrados en el asalto son tres ciudadanos de nacionalidad venezolana. “Me tiran para atrás con todo y mochila, pero gracias a Dios no me robaron la mochila, pero sí estoy afectada porque me han forcejeado duro y tengo moretones”, narró Flor, la víctima de asalto.

En un primer momento, al no concretarse el asalto, uno de los sujetos fue atrapado por los residentes de la zona y prendieron fuego al vehículo. Posteriormente, los otros dos cómplices que huyeron retornaron al lugar y lanzaron amenazas a los vecinos, pero éstos fueron retenidos y entregados a la Policía.

“Vinieron a amedrentar a los vecinos para decirles que les van a meter plomo a cualquiera. Da miedo. Gracias a los vecinos los han retenido”, agregó Flor. Ella añadió que cuando llegó a la sede policial a presentar la denuncias se encontró con otras dos personas que también acudían a colocar sus acusaciones contra los mismos hampones venezolanos.

Las otras víctimas de estos delincuentes son un ciudadano colombiano al que le robaron su billetera luego que este haya hecho un retiro bancario. La otra persona asaltada fue un ciudadano venezolano al que le robaron una bicicleta en la puerta del lugar donde vive y le dispararon en la pierna izquierda.

Los tres delincuentes permanecen en la comisaría de La Huayrona, que ahora está a cargo de la investigación.

VIDEO RECOMENDADO

Delincuentes a bordo de una mototaxi arrastraron a una mujer quien se resistió al robo de sus pertenencias en San Juan de Lurigancho, uno de los ladrones fue capturado por las autoridades. (Fuente: América TV)