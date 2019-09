San Juan de Lurigancho: ladrones desfiguran a pareja que se resistió a robo

Una pareja sufrió cortes en el rostro luego de resistirse al robo de sus celulares y S/300. El hecho ocurrió en la cuadra 17 de la Av. Próceres de la Independencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con Latina Noticias, los esposos salían de comer cuando fueron abordados por cinco sujetos que los amenazaron y atacaron con una tijera piquetera.

"Uno de ellos me dijo que ya no iba a ser bonita, que ahora me iban a dejar hermosa y me cortaron, me tiraron un puñete. Yo no podía ver", contó la víctima Lucero Guido.

Asimismo, precisó que los delincuentes le cortaron parte de la oreja a su esposo, quien será intervenido quirúrgicamente. "Fueron muy malos para que nos hagan eso. Para mi que han estado drogados, no sé. Me han hecho 18 puntos".

Por otro lado, los esposos denunciaron el hecho en la comisaría La Huayrona del distrito- donde según Latina- les dijeron que por sus propios medios busquen a los culpables.

Razón por la cual han pedido los videos de las cámaras de seguridad del municipio para poder identificar a los delincuentes.